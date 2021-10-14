زعيم كوريا الشمالية يظهر سعيدًا وهو يصفق لجنوده

أثار زعيم كوريا الشمالية، اليوم، الكثير من الجدل، عبر ظهوره وهو يكاد يطير فرحا، ويصفق لجنوده الذين عانوا الأمرين، مستعرضين قدراتهم على التحمل الشديد خلال الأزمات.

وخلال معرض تطوير الدفاع، أكد «كيم» أنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأن الولايات المتحدة ليست دولة معادية، وذلك وفقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية.

فيما أظهرت الصور والمقاطع التي نشرتها وسائل الاعلام المحلية، الزعيم الكوري فرحاً بما يقوم به عناصر الجيش من استعراضات أمامه.

وراح العناصر الأشداء يكسرون "الطوب القاسي" على صدر أحدهم. بينما ظهر آخر يكسر الزجاج بيده، ثم يستلقي عليه، عاري الظهر.

أما الزعيم الكوري، فبدا في قمة السعادة وهو يراقب جنوده الأقوياء.

وقال خلال كلمته التي ألقاها في المناسبة دون الخوض في تفاصيل، إنه "من الصعب تصديق الولايات المتحدة حين تزعم أنها تود التقارب مع بلاده، على الرغم من تصريحاتها السابقة بأنها لا تحمل أي مشاعر عدائية تجاه كوريا الشمالية".

كما اعتبر أن بيونغ يانغ تزيد من قوتها العسكرية فقط للدفاع عن النفس وليس لبدء الحرب.

ورأى أن أمريكا تخلق توترا إقليميا بسياساتها، موضحا أن التطورات العسكرية في كوريا الجنوبية تسعى إلى تدمير التوازن في شبه جزيرة.

يشار إلى أن الزعيم الكوري كان ظهر قبل هذا الحدث في معرض للصواريخ بعيدة المدى والصواريخ الباليستية لإرسال رسالة مفادها أن بلاده جاهزة للحرب في أي وقت وأي زمان!

وكان قد اتّهم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون الولايات المتحدة بأنها "السبب الجذري" للتوترات في شبه الجزيرة الكورية، على ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

وقال كيم خلال افتتاحه معرضا مكرسا للدفاع في بيونغ يانغ، إنه لا سبب يدفعه "للاعتقاد بأنها (الولايات المتّحدة) ليست عدائية" تجاه بلاده، رغم دعواتها الأخيرة إلى الحوار.

ووجّهت واشنطن إلى بيونغ يانغ دعوات متكرّرة للحوار ونفت مراراً وجود أي نوايا عدائية لديها تجاه نظام كيم، لكن الزعيم الكوري الشمالي أكد الاثنين "يتملّكني فضول كبير لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص أو دول تصدق ذلك".

وأكد الزعيم الكوري الشمالي أن أفعال الولايات المتّحدة تناقض أقوالها في هذا الشأن. وقال في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية "لا شيء في أفعالها يسمح بالقول إنها ليست عدائية".

وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الرسمية كيم واقفا خلال المعرض أمام الصاروخ الباليستي العابر للقارات الذي كشفت عنه بيونغ يانغ العام الماضي خلال عرض عسكري.

وظهر في صورة أخرى جالسا وهو يدخن برفقة موظفين كبار وضباط فيما علقت ملصقات عملاقة تظهر الزعيم الكوري الشمالي بالزي العسكري في قاعة المعرض.