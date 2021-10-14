الجمعة 15 أكتوبر 2021
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تقارير ومتابعات

أبرز تعليقات نجوم لبنان عن اشتباكات بيروت ورعب أطفال المدارس

اشتباكات بيروت
اشتباكات بيروت

تفاعل عدد كبير من نجوم الفن في لبنان مع تطورات الأوضاع التي يعيشها الشارع اللبناني منذ صباح اليوم، معبرين عن شعورهم بالغضب من المشهد الدموي الذي شهدته شوارع بيروت واصفين الأمر بأنه حرب شوارع، محملين الحكومة اللبنانية وجميع الأطراف السياسية في البلاد ذلك المشهد الدموي الذي شهدته شوارع بيروت.

وجاءت أبرز تعليقات نجوم لبنان عن اشتباكات بيروت ورعب أطفال المدارس كالآتي:

 

وائل جسار: لم يشبعوا من سفك الدماء

كان في مقدمة فناني لبنان المعلقين على الأحداث الدائرة بالشارع اللبناني، الفنان وائل جسار والذي تساءل عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، لماذا يصر حكام لبنان على تذكرينا بالحرب الأهلية؟

 وقال وائل جسار: "فيني أعرف ياحكام بلدنا أنتوا ليه مصرين تذكرونا بالحرب اللي ما نحب تذكروا أو نرجعلا، حرب ال1975، ما شبعتوا دم؟".

 ونشر وائل جسار مع هذه الكلمات صورة الطلاب اللبنانين المحاصرين داخل أحد المدارس خلال الاشتباكات.

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نجوي كرم: هذا حزين جدا

فيما علقت الفنانة نجوي كرم عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" مستخدمة ذات الصورة قائلة:"شو ذنب الطفولة المظلومة تعيش هالرعب بعد غياب سنتين عن المدارس.

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تعليق إليسا على اشتباكات بيروت

 كما علقت المطربة الكبيرة إليسا على تلك الصورة قائلة :"ياقلبي عا هل الأطفال شو ذنبن ما ذبن الطفولة لتمر بهذه الظروف الصعبة".

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تعليق هيفاء وهبي

بينما وصفت الفنانة هيفاء وهبي مشهد الأطفال بانه مشهد يصيب القلوب بالحزن وقالت في تغريدة لها :"هذا حزين جدًا لا يجب أن يمر طفل بهذا".

دليدا خليل: حتى الطفولة لا تحسبون لها حساب 

هكذا علقت الفنانة اللبنانية دليدا خليل عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة تويتر قائلة:"كيف بدنا نصدق إنو منكن ومعكم فينا نبنى وطن؟، هاالمشهد مابيقل عن وجع إنفجارات بيروت والحقيقة الوحيدة أنكم مجرمين بحق كل الطفولة وبحق الوطن، بس أكيد عدالة الله أكبر من حجمكن وجرايمكن، وهذا إيمان كل مسيحي ومسلم".

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