الخميس 14 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الموزع الموسيقي زيد نديم يستعد للتعاون مع صابر الرباعي ومحمود التركي

الموزع الموسيقي زيد
الموزع الموسيقي زيد نديم والنجم صابر الرباعي

يستعد الموزع الموسيقي زيد نديم، لتسجيل أغنية جديدة مع النجم التونسي صابر الرباعي  بطابع مختلف وأكد أنها ستكون مفاجأة كبيرة للجمهور، كما يتعاون أيضا مه محمود التركي في أغنيته الجديدة التي يقدمها للجمهور باللهجة الخليجية ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتعاون الموزع الموسيقي زيد نديم مؤخرًا مع  المطرب راشد الماجد في أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “عظيم إحساسي” التي لاقت نجاحًا كبيرًا من كلمات أنور المشيري و ألحان أحمد الهرمي.

وكان قد حصد الفنان راشد الماجد، مليون ونصف المليون مشاهدة بأحدث أغانيه والتي تحمل اسم عظيم إحساسي، بعدما تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وكانت قد طرحت المطربة يارا كليب أغنيتها الجديدة بعنوان أنا رحت منك وقدمتها للجمهور باللهجة المصرية، وهو العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة مرتفعة فور طرحه للجمهور، الأغنية من كلمات الشاعر الراحل حسين السيد، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، و توزيع زيد نديم، و إشراف خالد أبو منذر.

صابر الرباعي راشد الماجد المطرب راشد الماجد الموزع الموسيقي زيد نديم النجم التونسي صابر الرباعي المطربة يارا

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وائل لطفي

المطوعون!

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