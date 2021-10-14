الخميس 14 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

345 رحلة لنقل 46 ألف راكب بمطار القاهرة اليوم

مطار القاهرة
مطار القاهرة

تستقبل صالات السفر والوصول الدولية والداخلية وقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الخميس، 345 رحلة جوية (دولية وداخلية وتجارية) لنقل 46 ألف راكب بمختلف الجنسيات، ويتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة، في ظل استمرار الظروف الصحية الصعبة التي تشهدها جميع دول العالم في الوقت الراهن.

وتواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم، ووفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.

زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل بالمطارات المصرية

وتشهد المطارات المصرية خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع حلول الفصل الصيفي.

وتلتزم المطارات، سواء الرئيسية أو السياحية أو الإقليمية، بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من (اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا- ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت)، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

ويمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار، مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

قرية البضائع مطار القاهرة الدولي التدابير الاحترازية والوقائية توصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

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