ضبط مركز للدروس الخصوصية بمدرسة في القليوبية

اكتشفت سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية خلال جولة لمتابعة المدارس بمرافقة لجنة مشكلة من المتابعة والتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وجود مركز للدروس الخصوصية بإحدى المدارس تحت الصيانة الشاملة، حيث لاحظت حركة خروج ودخول الطلاب في غير أوقات الدراسة، وبالمتابعة وجد بها طلبة وطالبات وعدد من المدرسين في الفصول الدراسية وداخل المدرسة، وتم عمل محضر إثبات حالة بالواقعة.

وأحال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، الواقعة إلى الشئون القانونية واتخاذ اللازم نحو المقصرين والمخالفين، مؤكدا أنه لا تهاون مع المقصرين والمخالفين.

وتأتي تلك الخطوة في ضوء تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العمل بكل جهد على مكافحة الدروس الخصوصية، بتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.