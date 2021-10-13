الكرملين: مستمرون في المشاورات مع واشنطن بشأن تسوية النزاع في دونباس

قال نائب رئيس إدارة الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري كوزاك إن "روسيا والولايات المتحدة تواصلان المشاورات الخاصة بتسوية النزاع في شرق أوكرانيا، استنادا إلى الموقف المشترك للبلدين من الوضع في دونباس".

وأضاف نائب رئيس إدارة الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري كوزاك- عقب اجتماعه مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، حسبما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الأربعاء أن الجانب الأمريكي أكد خلال الاجتماع موقفه الذي أعلن عنه سابقًا في جنيف، والذي يشير إلى أنه من المستحيل حل النزاع دون تحديد معايير الحكم الذاتي أو بعبارة أخرى الوضع الخاص لدونباس كجزء من أوكرانيا".

وتابع نائب رئيس إدارة الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري كوزاك: "إذا وجد الجانبان أرضية مشتركة، فإنهما سيواصلان المشاورات المتبادلة"، مُشيرا إلى أن الجانب الأمريكي تناول بشكل شامل وبناء مسألة تسوية النزاع دونباس.

وتستند التسوية السلمية لنزاع دونباس إلى اتفاقات مينسك، التي تنص على وقف إطلاق النار وسحب الأسلحة واستئناف العلاقات الاقتصادية، كما تنص الاتفاقية على قيام أوكرانيا بسن إصلاح دستوري عميق مبني على حوار مع جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين.

وكانت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية قد وصلت أمس الأول الاثنين إلى موسكو في زيارة عمل.

وفي وقت سابق، اتفقت الولايات المتحدة وروسيا، على رفع العقوبات التي تستهدف أفراد مُعينين في كلا البلدين، وذلك للسماح لوكيلة وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند بالسفر إلى موسكو.

وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي: أن موسكو أزالت نولاند، ثالث أبرز مسئولة في وزارة الخارجية الأمريكية، من القائمة السوداء التي تمنعها من دخول البلاد، ما سيتيح لها تنفيذ رحلتها المرتقبة إلى موسكو، موضحًا أنه في المقابل رفعت واشنطن حظرًا مماثلًا عن مواطن روسي واحد لم يتم الكشف عن هويته.

وأضاف الموقع: أنه من المقرر أن تلتقي نولاند بمسئولين روس بارزين خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.