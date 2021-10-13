الرئيس الروسي: مستعدون للحوار المباشر مع حلف «ناتو»

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده مستعدة للحوار المباشر مع حلف شمال الأطلسي "ناتو"، دون أن يعطي تفاصيل حول سبل إجراء هذا الحوار.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين- في كلمة أمام منتدى"أسبوع الطاقة الروسي" اليوم الأربعاء: "نحن مستعدون للتواصل مباشرة مع حلف شمال الأطلسي، ولكننا سنفعل ما نعتبره ضروريًا لحماية مصالحنا وضمان أمننا".

وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "أجرينا تدريبات منها مناورات (غرب 2021) مؤخرًا، وهي تدريبات كبيرة، ونحن نجري تدريبات على أراضينا".

وتابع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "الشركاء الأمريكيون يجرون تدريبات واسعة النطاق على بعد آلاف الكيلومترات من أراضيهم، ونحن لم نذهب إلى واشنطن أو نيويورك لإجراء التدريبات، ولكنهم جاؤوا إلينا وأجروا مناورات بالقرب من حدودنا".

وتساءل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "كيف نرد على ذلك ؟"، مكررًا أن بلاده "تجري تدريبات عسكرية على أراضيها ولا يوجد شيء يثير الدهشة هنا".

وفي سياق أخر، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن نقص الطاقة الكهربائية هو السبب في ارتفاع سعر الغاز في أوروبا، وإن موسكو مستعدة لبحث تحرك إضافي.

وأضاف بوتين أن هناك حاجة للاتفاق على كيفية تحقيق الاستقرار بأسواق الطاقة.

وقال إن سوق الغاز ليست مستقرة ولا يمكن توقعها، خاصة في أوروبا، لكنه أضاف أن روسيا تفي بالتزاماتها التعاقدية لتوريد الغاز إلى هناك.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الروسي، إن أوبك ستستمر حتى نهاية 2022، مشيراً إلى أنها لعبت دورا رئيسيا في استقرار سوق النفط العام الماضي، وهناك فرصة لإطالة أمد التعاون أكثر في أوبك.

وتابع بوتين: "نحتاج للاتفاق على آليات عالمية لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة".

وذكر بوتين، أن أوبك تفعل كل ما يمكن من أجل استقرار سوق النفط، مشيراً إلى أن بلوغ سعر النفط 100 دولار للبرميل أمر ممكن تماما، لكن تقلب أسعار النفط ليس في مصلحتنا.