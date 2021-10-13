الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الجماعة تأكل نفسها.. إبراهيم منير: محمود حسين خارج عن «الإخوان»

محمود حسين وإبراهيم
محمود حسين وإبراهيم منير

تتواصل حالة الانشقاقات داخل جماعة الإخوان الإرهابية وكذلك الصراع بين جبهة الإخوان في تركيا بقيادة محمود حسين، الأمين العام السابق للجماعة، وجبهة الإخوان في لندن بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد.

وتداول منذ قليل بيان منسوب لإبراهيم منير، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية والقائم بأعمال المرشد، أكد خلاله أن محمود حسين الأمين العام السابق للجماعة، خارج عن التنظيم هو وكلا من مدحت الحداد ومحمد عبدالوهاب وهمام على يوسف ورجب البنا وممدوح مبروك.

وجاء هذا البيان عقب صدور قرار في 10 أكتوبر الجاري بإحالتهم للتحقيق بحجة مخالفتهم للائحة الجماعة وإيقاف نشاطهم ومنعهم من ممارسة أي تصرفات إدارية أو مالية.

وأكد منير، في بيانه الذي صدر اليوم، أن هذه المجموعة التي أحيلت للتحقيق تقدموا مع غيرهم بطلب للمجلس للتصويت على مشاريع قرارات تؤدي إلى شق الصف وإحداث بلبلة بين صفوف الجماعة وإشغالهم عن المهام الرئيسية لها، مؤكدًا بطلان هذه الإجراءات كافة لصدورها بالمخالفة للوائح ولاساليب العمل داخل الجماعة.

وأضاف منير في بيانه، على اعتبار من ساهم في هذه الإجراءات قد أخرج نفسه من جماعة الإخوان الإرهابية.

جماعة الإخوان الإرهابية تنظيم الإخوان ابراهيم منير الإخواني محمود حسين الانشقاقات داخل الاخوان

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وائل لطفي

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