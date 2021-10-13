الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

المبعوث النووي: دور روسيا مهم في استئناف المحادثات مع كوريا الشمالية

جريدة الدستور

قال المبعوث النووي إلى كوريا الجنوبية نوه كيو-دوك، اليوم الأربعاء، إن روسيا تلعب دورًا في غاية الأهمية لاستئناف المحادثات النووية مع كوريا الشمالية.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية عن نوه قوله، قبل مغادرته البلاد متوجها إلى روسيا لإجراء محادثات مع نظيره الروسي إيجور مورجولوف، إن عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية متوقفة حاليا، ومن الضروري استئناف الحوار بسرعة، لافتًا إلى أهمية الدور الروسي في هذا الصدد.
وأفاد بأن روسيا تفهم جيدا موقف كوريا الشمالية، موضحًا أنه سيطلب منها أن تضطلع بدور بناء لتحسين العلاقات بين الكوريتين، واستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
وأضاف أنه سيناقش مع الجانب الروسي الجهود المبذولة والتقدم المحرز في التعامل مع كوريا الشمالية خلال الـ50 يوما الماضية، وبما فيها اقتراح الرئيس الكوري الجنوبي حول إعلان نهاية الحرب الكورية (1950-1953) أثناء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.
وعلى جانب آخر، أعرب كبار مسئولي الأمن الوطني في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، عن قلقهم العميق بشأن إطلاق الشطر الشمالي لسلسلة من الصواريخ.

وأشار أعضاء اللجنة الدائمة لمجلس الأمن الوطني بالمكتب الرئاسي الكوري الجنوبي- خلال جلسة طارئة للمجلس عقدت برئاسة مستشار الأمن الوطني "سوه هون"، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية- إلى أن استفزازات كوريا الشمالية جاءت في وقت يعتبر فيه استقرار الأوضاع الأمنية أمرًا مهمًا للغاية.

يذكر أن الجلسة الطارئة كانت قد عقدت ردًا على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخين بالستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي، وجاء الإطلاق بعد يومين من إعلانها عن نجاحها في تجربة إطلاق نوع جديد من صواريخ كروز بعيدة المدى.

وفي قوت سابق، أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستبدأ في تطوير نظام الأقمار الصناعية الصغيرة القادرة على اكتشاف التهديدات من نظيرتها الشمالية، بما في ذلك قاذفات صواريخ متحركة (TEL)، اعتبارًا من العام المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية عن إدارة برنامج الدفاع قولها، اليوم الجمعة إنها ستبدأ مشروع تطوير نظام الأقمار الصناعية الصغيرة في العام المقبل، وتم تخصيص 11.2 مليار وون (9.6 مليون دولار أمريكي) لهذا المشروع، من الموازنة الحكومية التي تم تقديمها مؤخرًا إلى الجمعية الوطنية.

سول المبعوث النووي كوريا الجنوبية روسيا الشطر الشمالي

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