تفاصيل بروتوكول تعاون بين أكاديمية الفنون والقومى للتعليم الإلكترونى

وقعت الدكتورة غادة جبارة، القائم على تسيير الأعمال بأكاديمية الفنون، بروتوكول تعاون مع المركز القومي للتعليم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور رامي اسكندر نائب مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، بشأن تدريب أعضاء هيئة التدريس ونشر المقررات الإلكترونية.

يسعي المركز القومي للتعلم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للجامعات بالشراكة مع أكاديمية الفنون إلى تعظيم الاستفادة من تطبيق نمط التعلم الهجين بالأكاديمية، والتي تتمثل في تدريب أعضاء هيئة التدريس على إنتاج مقرراتهم ذاتيا بالإضافة إلى نشر المقررات الإلكترونية لأكاديمية الفنون على نظام إدارة التعلم بالمركز القومي للتعلم الإلكتروني.

وتفعيلا للدور الرئيسي للمركز القومي للتعلم الإلكتروني في نشر ثقافة التعلم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية سعيا لتجويد نواتج عملية التعلم، يقوم المركز بإتاحة استخدام المقررات الإلكترونية المنتجة من قبل مراكز إنتاج المقررات الإلكترونية بالجامعات لأي عضو هينة تدريس يرغب في الاستفادة منها في تدريسه لمقرراته الدراسية.

والدكتورة غادة جبارة تشغل منصب نائب رئيس أكاديمية الفنون منذ سبتمبر ٢٠١٨ وتخرجت في المعهد العالي للسينما بقسم المونتاج عام 1990 وشغلت منصب رئيس القسم ثم وكيلا للمعهد وأخيرا عميد المعهد العالى للسينما من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٦، ووكيل نقابة المهن السينمائية والأستاذ دكتور بقسم المونتاج وقد اختارت قبل سنوات أفلام السيرة الذاتية لتكون أطروحتها للحصول على الدكتوراة.

وحققت من خلال موقع عميد معهد السينما إنجازات عديدة، كان آخرها إقامة مهرجان أبو الهول السينمائي الدولي المُخصص لأفلام طلاب معاهد وأكاديميات السينما حول العالم، وقد حققت دورته الأولى نجاحًا مُلفتا رغم أنه أقيم بالجهود الذاتية كما نجحت في عرض أفلام طلاب معهد السينما في العديد من المهرجانات الدولية والمحلية ومنها القاهرة السينمائي وكان ودبي وفينيسيا وغيرها، تشغل جبارة حاليًا منصب عضو مجلس نقابة السينمائيين.