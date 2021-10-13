الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

8 شروط للمواصفات القياسية لإنتاج الدقيق استخراج 82% فى المطاحن

الدقيق البلدي
الدقيق البلدي

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواصفات القياسية لانتاج الدقيق من القمح التمويني استخراج 82% والتي تلتزم به أصحاب المطاحن من القطاعين العام والخاص وهي كالآتي: 

طحن الأقماح بما لا يقلل القيمة الغذائية في المواصفات 

 أولا: يتم طحن القمح في ظروف تكفل له أقل فقد له في القيمة الغذائية وعدم حدوث تغييرات غير مقبولة في مواصفاته.

 

شرط الدقيق نظيف في المواصفات القياسية وخاليا من الروائح.

 

ثانيا: اتباع ممارسة التصنيع الجيد بحيث يكون الدقيق نظيف وخالي من أى شوائب أو مواد غريبة ومحتفظ بالخواص الطبيعية المميزه له ويكون خاليا من الروائح والنكهات الغريبة.

 

خلو الدقيق من مخلفات القوارض 

  ثالثا أن يكون الدقيق متجانس اللون خاليا من الحشرات الحية واجزائها واطوارها و مخلفات القوارض.

 

رابعا ان يكون الدقيق خاليا من النموات الفطرية.

خامسا أن يكون الدقيق خاليا من السن الأحمر وردتين الناعمة والخشنة.

 

انتاج دقيق خاليا من الرمل 

سادسا أن يتم انتاج الدقيق بحيث لا تزيد نسبة الرمل على أربعة من عشرة في المئة محسوب على المادة الجافة.

 سابعا الا تزيد الرطوب عن 14 %.  

ثامنا الا تزيد نسبه الرماد عن واحد %  محسوبة على المادة الجافة.

تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية  على  المرور على المطاحن في القطاعين العام والخاص للتاكد من المواصفات القياسية التي وضعتها والانتاج للدقيق البلدي استخراج 82% والتي يتم توزيعه على المخابز البلدية التي تزيد عن 30000 مخبز منتشرة على مستوى الجمهوريه لا انتاج الخبز البلدي فئه الخمس قروش .

 

تؤكد  الوزارة من خلال لجنة الاقماح العليا التي تصدر بتعليمات من خلال الاجتماعات لها إلي المطاحن بخلط نسبة 60 %من القمح المحلي و 40 %من القمح المستورد لتحسين جودة الدقيق وانتاج خبز مطابق للمواصفات القياسية والذات جوده عالية.

المطاحن مواصفات التصنيع الجيد القيمة الغذائية القطاعين العام والخاص التصنيع الدقيق القمح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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