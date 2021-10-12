الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انهيار منزلين فى جزيرة القنادلة النيلية بمركز إدفو

انهيار منزل
انهيار منزل

انهار منزلان في جزيرة القنادلة النيلية بمركز إدفو في محافظة أسوان، مساء اليوم، دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.

وفي السياق، قال إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، إن عدد المنازل التي انهارت اليوم، منزلان طرح نهر وصدر لهما قرار إزالة من قبل هيئة حماية النيل منذ فترة.

وأضاف لـ«الدستور» أن المنازل المنهارة خالية من السكان نهائيًا، ولا توجد خسائر في الأرواح، حيث إن أصحاب المنزل يقيمون في قرية الغنيمية.

وأوضح إبراهيم سليمان أن عدد المنازل الموجودة في جزيرة القنادلة 12 ولا توجد بها أي مرافق.

أسوان انهيار منزلين الوحدة المحلية قرار إزالة مدينة إدفو الدستور انهيار محافظة أسوان

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