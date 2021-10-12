انهيار منزلين فى جزيرة القنادلة النيلية بمركز إدفو

انهار منزلان في جزيرة القنادلة النيلية بمركز إدفو في محافظة أسوان، مساء اليوم، دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.

وفي السياق، قال إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، إن عدد المنازل التي انهارت اليوم، منزلان طرح نهر وصدر لهما قرار إزالة من قبل هيئة حماية النيل منذ فترة.

وأضاف لـ«الدستور» أن المنازل المنهارة خالية من السكان نهائيًا، ولا توجد خسائر في الأرواح، حيث إن أصحاب المنزل يقيمون في قرية الغنيمية.

وأوضح إبراهيم سليمان أن عدد المنازل الموجودة في جزيرة القنادلة 12 ولا توجد بها أي مرافق.