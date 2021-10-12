الأردن يدعو لإنشاء منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل

شارك وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، في أعمال الاجتماع السادس لوزراء خارجية مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا "سيكا"، المنعقد في العاصمة الكازاخية نور سلطان.

وقال الصفدى فى كلمة له، إن الاجتماع الوزاري يوفر فرصة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء للتغلب على التحديات المرتبطة بالصراعات والأزمات، بما فيها اللجوء، والأوبئة والإرهاب، عبر أطر إقليمية ودولية متعددة الأطراف.

وأكد وزير الخارجية الأردنى ضرورة تكثيف الجهود الرامية لحل الأزمات الإقليمية، ومعالجة تداعياتها، وإيجاد حلول سياسية في سوريا وليبيا واليمن.

وجدد الصفدى التزام بلاده بالعمل مع الشركاء لمواجهة التحديات المشتركة، ومنها نزع السلاح النووي، داعيا إلى إنشاء منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.

من جانب آخر، من المقرر أن يزور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله، اليوم الثلاثاء، قطر، وفقا لما نقلته وكالة "بترا".

ووفقا للوكالة الرسمية، سيبحث ملك الأردن مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين والتعاون في جميع الملفات.