الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 113 حالة تعدي على الأراضي الزراعية والمجاري المائية بالبحيرة

حملة إزالة
حملة إزالة

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأسفرت الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز كوم حمادة والمحمودية وحوش عيسى والدلنجات عن إزالة 113 حالة تعدي على مساحة 35097 م2 عبارة عن تنفيذ عدد 80 قرار إزالة بمساحة 25450 م على مجرى نهر النيل بكوم حمادة، عبارة عن 21 حاله مباني بمساحه 2161 م  و59 حاله زراعه بمساحه 23289 م، وإزالة عدد 29 حالة تعدي على مساحة 4797 م على ولاية هندسة الصرف على مصرف صرف البابلي وولاية هندسة الري بالمحمودية عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض وعشش وزراعات.

كما تم تنفيذ عدد 3 حالات إزالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 4600 م بنطاق قرية عزب حوش عيسى عبارة عن مفاحم مخالفة للبيئة، وإزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 250 م بقرية طيبه بالدلنجات، كما تم وقف أعمال والتحفظ على معدات البناء.

 كما تمكنت الحملة من تنفيذ عدد 10 قرارات إزالة تعدي بمساحة 3244 م٢ على الرياح الناصري  ببدر، كما تم إزالة أعمدة حديدية مخالفة بدون ترخيص على مساحة 200 م٢ كانت ممهدة لسقفها بالصاج بقرية نبيل الوقاد بنطاق وحدة أحمد عرابي، وتنفيذ عدد 6 قرارات إزالة تعدي على الموارد المائية والري علي مساحة 374 م بنطاق قرية عزب حوش عيسى، وتم  إزالة حالة تعدي على الاراضي الزراعية بمساحة 300 م بقرية كوم زمران بالدلنجات.

تعديات بدون ترخيص حملات إزالة محافظ البحيرة مراكز

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وائل لطفي

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