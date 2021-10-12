الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تطالب المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامة فى المواصلات العامة

مواطنين
مواطنين

طالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات، خاصة في المواصلات العامة حفاظا على صحة المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هناك ارتفاع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية، متوقعة ارتفاع الإصابات خلال الفترة المقبلة.

وشددت على المواطنين بالالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي سبق وأعلنت عنها الوزارة والمتمثلة في المحافظة على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، والبعد عن الأماكن المزدحمة، وتلقي لقاح فيروس كورونا.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، عن خروج 788 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 264345 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 846 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.

وقال مجاهد إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 313259 من ضمنهم 264345 حالة تم شفاؤها، و17726 حالة وفاة.

الالتزام بارتداء الكمامة في المواصلات العامة
الالتزام بارتداء الكمامة في المواصلات العامة
وزارة الصحة والسكان المواصلات العامة ارتداء الكمامات فيروس كورونا لقاح كورونا الإجراءات الوقائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

الأكثر قراءة

بعد تأخرها 10 أشهر.. الإعلان عن موعد «ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول»

حقيقة تقديم «المالية» مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية على الممولين

صورتها أثارت الجدل.. ضبط بائعة الملابس النسائية في المترو

أول تعليق من موسيمانى حول أخبار رحيله عن الأهلى

أول تعليق من الحضرى بعد إصابة الشناوى فى مباراة ليبيا

هزة أرضية تضرب القاهرة والجيزة والإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

نادي القصة يسترد عنفوانه في مركز طلعت حرب!

عيد عبد الحليم

فى مديح شعراء السبعينيات (1): أصوات شعرية فى قلب العاصفة

حسين دعسة

التعديل الرابع على الحكومة الأردنية: فرصة الرئيس" الخصاونة" لتفعيل قوة مخرجات اللجنة الملكية

محمود خليل

مشاهد «الجوارى والعبيد» فى مصر القرن الـ19

عصام زكريا

كل هذا الخيال

ماجد حبته

مصر و«فيشجراد».. لثانى مرة

مؤمن المحمدي

فردتين شمال

القس. رفعت فكرى

الزرع والحصاد

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

مصادر فلسطينية: عشرات المستوطنين يؤدون «صلوات صامتة» في الأقصى

«صاحب كافيه سابقا».. تعرف على رئيس جهاز الشاباك الجديد

«الخارجية الفلسطينية»: مواقف بينيت من الدولة الفلسطينية والاستيطان في الجولان إرهاب منظم