القبض على مصمم جرافيك يزوّر شهادات «تحليل PCR»

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مصمم جرافيك وعامل وشريك بمطبعة متهمين بتزوير تحاليل PCR في المنيرة بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام كلٍ من مصمم جرافيك وعامل وشريك بمطبعة ، لأحدهما معلومات جنائية باستغلال شقة سكنية "مُستأجرة" كائنة بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة كمطبعة بدون ترخيص، وتزوير شهادات تحليل PCR، وطباعة أغلفة لأدوية ومنتجات مجهولة المصدر.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبحوزتهما الأجهزة والأدوات المُستخدمة "ماكينة طباعة كبيرة- جهاز كمبيوتر بمشتملاته ، لاب توب ، مبلغ مالي، 3 أختام شعار الجمهورية منسوبة لإحدى الجهات الحكومية، 800 علبة غلاف كرتون لأحد العقاقير، مجموعة أوراق نتائج تحاليل PCR ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مُقلد، مجموعة ملصقات إستيكر".

بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه وبحيازتهما للمضبوطات وإدارتهما المطبعة المشار إليها بدون ترخيص.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.