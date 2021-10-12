الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

4 متهمين وراء تجميع مدخرات العاملين بالخارج في المنيا

أموال
أموال

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 4 متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج، وتحويلها للعملة الوطنية بالمخالفة للقانون  في محافظة المنيا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 4 أشخاص "أحدهم يعمل بإحدى الدول"، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا، بتكوين تشكيل عصابى من خلال قيام أحدهم "الذى يعمل بإحدى الدول" بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها لباقى المتهمين عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد.

ليقوموا بتسليمها لهم بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوموا بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.

مباحث الأموال العامة وزارة الداخلية مدخرات العاملين المنيا جرائم الأموال العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

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