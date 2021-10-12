الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على التأخيرات المتوقعة للقطارات على الوجهين البحري والقبلي اليوم

قطار
قطار

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة للهيئة اليوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات لمدة 90 دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط لمدة 90 دقيقة

- أسيوط / أسوان لمدة 95 دقيقة

ثالثًا: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات لمدة 85 دقيقة

رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات لمدة 70 دقيقة

خامسًا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات لمدة 70 دقيقة

وقالت الهيئة إنها تعتذر لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بمايتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

 

السكة الحديد اليوم مواعيد قطارات تأخيرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

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