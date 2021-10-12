الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أهم الأدعية الخاصة بالرعد والبرق والمطر

دعاء المطر
دعاء المطر

تصدر هاشتاج «برق ورعد» محركات البحث الأكثر شهرة عبر موقع «جوجل»، وموقع التدوينات المصغر «تويتر»، وذلك بعدما ضرب البرق والرعد القاهرة الجديدة، مصطحبًا بأمطار غزيرة.

ويرصد «الدستور» أهم الأدعية الخاصة بالبرق والرعد، في سياق السطور التالية:

دعاء المطر والرعد والبرق 

دعاء المطر والرعد والبرق مكتوب من المأثور والوارد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، منه: «سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته»، و«اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ»، كما أن من دعاء المطر والرعد والبرق مكتوب ما ورد وعن عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ إِذَا رَأَى المَطَرَ قَالَ: "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا"، رواه البخاري، والمقصود بالصيب هو ما سال من المطر، قال الله تعالى: { أو كصيبٍ من السماء }. البقرة /19.

 

دعاء الرعد مما يُستحب للمسلم


دعاء الرعد مما يُستحب للمسلم أن يقوله عند سماع الرعد، اتباعًا لهدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «سبحان الذي يسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته»، ومن دعاء الرعد ما روي عبدالله بن الزبير أنَّه كان إذا سمع الرعد، ترك الحديث، وقال: «سبحان الذي يسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته»؛ رواه مالك والبيهقي، وصححه الألباني "في تخريج الكلم الطيب، وهذا اللفظ هو الموافق للقرآن في قوله - تعالى -: «وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ».

 

تعرف على دعاء الرعد 

دعاء الرعد، وفيه جاء أن النَّبِيّ -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم- كَانَ إِذا عَصِفَتِ الرِّيح يقول: «اللَّهُمَّ إِني أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وخَيْر ما أُرسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بك مِنْ شَرِّهِا، وَشَرِّ ما فِيها، وَشَرِّ ما أُرسِلَت بِهِ» رواه مسلم.

برق رعد مطر أمطار رعدية دعاء البرق والرعد

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وائل لطفي

منير

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