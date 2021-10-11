الإثنين 11 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

14 مصاباً بانقلاب ميكروباص بطريق «القاهرة- الفيوم»

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة

أصيب 14 شخصاً في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «القاهرة- الفيوم» عند منطقة الميمنة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

كانت غرفة عمليات الإسعاف، تلقت بلاغًا بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم عند منطقة الميمنة،
ليتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى المركزي لعلاجهم.

تم نقل المصابين إلى استقبال مستشفى الفيوم المركزي، لإجراء الإسعافات اللازمة لهم لإنقاذ حياتهم، وإجراء الإشعات والفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

اصابة 14 مواطنا حادث انقلاب سيارة ميكروباص الفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

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