الخميس 07 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع 10 من عائلة واحدة وإصابة رضيع في انقلاب سيارة بأطفيح

حادث سير
حادث سير

تجري نيابة جنوب الجيزة تحقيقات موسّعة فى واقعة مصرع وإصابة 11 شخصًا من عائلة واحدة جراء انقلاب سيارة كانوا يستقلونها بالطريق الصحراوى الشرقي بأطفيح، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على السيارة المتسببة فى الحادث، وعرضها على لجنة فنية لفحصها، وكتابة تقرير واف عنها، لبيان سبب الحادث وعما إذا كان بسبب السرعة الزائدة، أو مشاكل فنية أخرى فى السيارة.

وأصدرت جهة التحقيق تصريح بدفن جثث الضحايا، وذلك بعد انتهاء المناظرة والتى تبين من خلالها إصابة الضحايا بكسور وكدمات فى مناطق متفرقة من الجسد، وتنوع أسباب الوفاة بين نزيف داخلى وتهتك فى الأعضاء الحيوية بالجسد.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن السيارة انقلبت نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق وعدم قدرته على التحكم بها، ما أدى إلى انقلابها، ومصرع 10 أشخاص وإصابة طفل رضيع بإصابات بالغة، وما زال يتلقى الرعاية داخل المستشفى.

وتحفظ رجال الأمن على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية، وباقى متعلقات الضحايا، تمهيدًا لتسليمها لذويهم عقب انتهاء التحقيقات.

ورفعت أوناش المرور حطام حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الشرقى بنطاق مركز أطفيح جنوب الجيزة، ونقلت سيارات الإسعاف 10 متوفين بينهم أطفال وسيدة حامل لمستشفى أطفيح العام، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

أطفيح النيابة العامة بجنوب الجيزة حادث انقلاب سيارة تحريات الاجهزة الامنية جهات التحقيق

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