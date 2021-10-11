الإثنين 11 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شخصين بتهمة سرقة شقة سكنية فى حلوان

حبس
حبس

أمرت نيابة حلوان، اليوم الإثنين، بحبس شخصين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة إحدى الشقق السكنية بمدينة حلوان.

تعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة حلوان أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط (شخصين"لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما مركبة "توكتوك".. وبحوزتهما (كمية من المشغولات الذهبية- شاشة عرض "مجهولين المصدر"- مفك).

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل شقة سكنية كائنة بمحل الضبط بأسلوب "خلع الشباك" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما.

وأمكن التوصل للمجنى عليه، باستدعائه تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة وقرر عدم اكتشافه واقعة السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة حلوان مدينة حلوان حبس شخصين التحقيقات قسم شرطة حلوان

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وائل لطفي

منير

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