خريطة الفصول الأعلى كثافة.. الجيزة والقليوبية تكسر حاجز 50 طالبا/ فصل

مع بداية كل عام دراسى يتجدد الحديث عن أزمة ارتفاع كثافات الفصول بمدارس مختلف المحافظات وتتداول مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام صورا تظهر تكدس التلاميذ داخل الفصول، وللوقوف على حقيقة الأزمة نستعرض عددا من الأرقام الرسمية فى هذا التقرير.

وتظهر التقديرات الحكومية الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط، أن متوسط كثافة الفصول على مستوى محافظات الجمهورية يقترب من 47 طالبا/ فصل، تزيد أو تقل فى بعض المحافظات عن الأخرى، وتعد المحافظات الأعلى كثافة هى الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الغربية والفيوم، وذلك نظرًا لانخفاض عدد الفصول الدراسية نسبة إلى عدد الطلاب.

وتستهدف الحكومة خفض كثافة الفصول تدريجيًا من 47 طالبا / فصل إلى 46 طالبا/ فصل خلال عام، من خلال إنشاء 27.5 ألف فصل لحوالي 1.2 مليون طالب، بتكلفة 6.8 مليار جنيه، وهو ما يعنى أن تكلفة خفض كثافة الفصول بمقدار طالب واحد فقط تقترب من 7 مليارات جنيه.

وكشف المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خريطة كثافات الفصول فى مدارس الجمهورية بمراحل التعليم ما قبل الجامعى، والتى بلغت فى المتوسط ما يقارب 47 طالبا/ فصل خلال العام 2019-2020، وجاءت مرحلة التعليم الابتدائى فى المرتبة الأولى بأعلى كثافة للفصل بمتوسط 50.6 طالب / فصل خلال عام 2019-2020، يليها التعليم الثانوى الزراعى بكثافة 48.4 طالب / فصل.

ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن متوسط كثافة الفصول بمرحلة التعليم الإعدادى بلغ 46.6 طالب / فصل، كما بلغت كثافة الفصول فى التعليم الثانوى العام 40.9 طالب / فصل، وما قبل الابتدائى 36.4 طالب / فصل، بينما تذيلت القائمة فصول التربية الخاصة بأقل كثافة قدرها 11.5 طالب / فصل، التعليم المجتمعى 26.8 طالب/ فصل، الثانوى الصناعى 36.8 طالب/ فصل.

ويبلغ عدد الفصول على مستوى الجمهورية حتى عام 2019-2020 نحو 499.635 ألف فصل بإجمالى 23.391 مليون طالب، وجاءت محافظة الجيزة فى المرتبة الأولى كأعلى كثافة بعدد 44 ألف فصل تضم 2.2 مليون طالب بمتوسط كثافة 52 طالبا/ فصل، يليها القليوبية بعدد 28.8 ألف فصل تضم 1.4 مليون طالب بمتوسط كثافة 50 طالبا/فصل، ثم محافظة الفيوم بعدد 16.8 ألف فصل تضم 831.2 ألف طالب بمتوسط كثافة 49.4 طالب/ فصل، ومحافظة الغربية بعدد 23.6 ألف فصل تضم 1.1 مليون طالب بمتوسط كثافة 49 طالبا/ فصل.

وبلغ عدد الفصول بمحافظة الاسكندرية 26.7 ألف فصل تضم 1.2 مليون طالب بمتوسط كثافة 48.2 طالب/ فصل، وبلغ عدد فصول محافظة القاهرة 55.8 ألف فصل تضم 2.3 مليون طالب بمتوسط كثافة 42.5 طالب/ فصل، ومحافظة الشرقية بعدد 36.5 ألف فصل و1.7 مليون طالب بمتوسط كثافة 46.6 طالب/ فصل، محافظة الدقهلية 30.9 ألف فصل بعدد 1.4 مليون طالب بمتوسط كثافة 47.8 طالب/ فصل.