14 غرزة تودع تلميذ ابتدائى إحدى دور الرعاية بالدقهلية

«شفرة حلاقة» أنهى بها طفل في الصف الرابع الابتدائي مشاجرة بينه وبين زميل له حيث قررت نيابة أجا الجزئية في محافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، إيداع تلميذ بالصف الرابع الابتدائي، بإحدى دور الرعاية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، لمدة 4 أيام، لاتهامه بإصابة زميلة بـ14 غرزة بشفرة حلاقة في أول يوم دراسى، داخل الفصل، وطلبت مستخرجا رسميا من شهادة ميلاد الطفل المتهم، وعرض الطفل المصاب على مستشفى أجا المركزي لعمل تقرير طبي عن إصابته والفترة التي يحتاجها للعلاج .

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير مباحث الدقهلية بإصابة تلميذ بالصف الرابع الابتدائى بإحدى المدارس التابعة لإدارة أجا التعليمية على يد زميله والذي أصابه داخل الفصل بموس حلاقة.

وانتقل ضباط المباحث للمدرسة وتم نقل الطفل للمستشفى وتبين إصابته بجرح قطعى احتاج 14 غرزة جراحية، وتم القبض على الطفل مرتكب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال والد الطفل المصاب، وأكد أنه علم بإصابة نجله بعدد 14 غرزة جراحية في أول أيام العام الدراسي الجديد، وحاولت إدارة المدرسة تدارك ما حدث، فأخذت الإخصائية الاجتماعية بالمدرسة نجله لدى طبيب خاص في القرية، والذي أدي دوره في خياطة الجرح وعادت به مرة أخرى إلى المدرسة.

وأكد والد الطفل، أنه فور علمه بالواقعة تقدم ببلاغ إلى مركز شرطة أجا للحفاظ على حقوق نجله خاصة وأن الإصابة في جبهة نجله ويمكن أن تترك أثر له.

وبسؤال الطفل المصاب استدلالا اتهم زميله في الفصل بضربه في الجبهة بـ«شفرة حلاقة» داخل الفصل، مما تسبب في إحداث نزيف وأخذته الإخصائية الاجتماعية بالمدرسة إلى الدكتور وتمت خياطته وإعادته إلى المدرسة.

وتمكنت مباحث أجا من إحضار الطفل المتهم باستخدام «شفرة حلاقة» في إصابة زميله، عند سؤاله استدلالا في التحقيقات اعترف بارتكاب الواقعة، متهما زميله بسبه والتعدى عليه وقررت النيابة العامة إيداع الطفل المتهم بدار رعاية 4 أيام على ذمة التحقيقات.