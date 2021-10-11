محافظ بورسعيد يشهد القافلة الطبية لليوم الثالث على التوالي« بالمثلث المعدوم»

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، القافلة الطبية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل لجميع التخصصات، ومديرية الشئون الصحية بالتعاون مع مؤسسة «مشكاة نور الخيرية» وحي الجنوب والتي كانت ركيزة البدء بتطوير تلك المناطق، وذلك منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين، لتوقيع الكشف الطبي على سكان منطقة الصبيحة ببحر البقر جنوب بورسعيد أو ما يسمى "بالمثلت المعدوم" وصولاً للمناطق الأكثر إحتياجاً.

وانطلقت القافلة الطبية بحضور محافظ بورسعيد، وبقيادة دكتور مصطفى شعبان مدير الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشكاة نور الخيرية، والدكتور احمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة والأستاذ أحمد زغلف رئيس حى الجنوب دعما منهما لمنطقة صبيحة ببحر البقر جنوب بورسعيد وذلك لأنها تعد المناطق الأكثر احتياجا.

وقامت مؤسسة مشكاة نور، بتوزيع عدد من أغطية الشتاء "البطاطين"على ٣٠٠ أسرة، ومواد غذائية على ٢٨٣ أسرة، كما تم محو الأمية حوالي ٣٠٠ طالب وستستمر لمحو أمية باقي الأهالي، وتم الكشف على ٤٩٥حالة على مدى الأربعة أيام.

تكونت القافلة الطبية من 7 تخصصات طبية، تستمر على مدار ٣ أيام بدأت من يوم السبت وحتى اليوم الإثنين، فريق من أطباء أطفال، وفريق من أطباء العظام، وأطباء أمراض القلب، وفريق من أطباء النسا والرمد، وفريق من أطباء الأسنان وطب الأسرة.

وقد تم دعم القافلة بجميع الأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية اللازمة، كما سيتم عمل التسجيلات اللازمة للمواطنين غير المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل وعمل التحويلات اللازمة للحالات التي تستلزم إجراءات تخصصية دقيقة.

تكونت القافلة الطبية من 7 تخصصات طبية، تستمر على مدار ٣ أيام بدأت من يوم السبت وحتى اليوم الإثنين، فريق من أطباء أطفال، وفريق من أطباء العظام، وأطباء أمراض القلب، وفريق من أطباء النسا والرمد، وفريق من أطباء الأسنان وطب الأسرة.