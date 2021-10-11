الإثنين 11 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يصل بودابست للمشاركة فى قمة دول تجمع «فيشجراد مع مصر»

جريدة الدستور

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي العاصمة المجرية بودابست، للمشاركة في قمة دول تجمع «فيشجراد مع مصر».

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن مشاركة مصر في قمة تجمع «فيشجراد»، للمرة الثانية عقب عام 2017، تعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات بينهما، والتباحث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

- مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وأمن الطاقة أبرز موضوعات القمة


ومن المقرر أن تتناول القمة عددًا من الموضوعات، وعلى رأسها دور مصر في منطقة الشرق الأوسط، التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، أمن الطاقة، وبحث فرص تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية والسياحية بين الجانبين، فضلاً عن سبل تطوير التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي تتمتع دول التجمع بعضويته.


وأضاف المتحدث الرسمي أن زيارة الرئيس السيسي إلى بودابست، ستشهد أيضًا عقد مباحثات ثنائية مكثفة مع كبار المسئولين المجريين في مقدمتهم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، والرئيس المجري يانوش أدير، لبحث تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين الصديقين، فضلاً عن التعاون والتنسيق على الصعيدين الدولي والإقليمي.

السيسي فيشجراد مع مصر بودابست العاصمة المجرية

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منير

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