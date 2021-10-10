الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الباز يكشف: لماذا ربط الليبيون بين محمد صلاح وهشام عشماوى؟

جريدة الدستور

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير إدارة الدستور، خلال برنامج "آخر النهار"، تعليقات عدد من النشطاء الليبيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب وصول بعثة المنتخب المصري استعدادًا لمواجهة المنتخب الليبي غدًا، والتي ربطوا فيها بين اللاعب المصري محمد صلاح وبين الإرهابي هشام عشماوي.

ونشر الليبيون صورًا للنجم المصري محمد صلاح وهشام عشماوي، ليبينوا الفرق بين الدولة واللا دولة، فقال أحد المغردين: "بعد ما كانت بنغازي تستقبل أكثر الشخصيات الإرهابية على مستوى العالم أصبحت تستقبل أفضل اللاعبين على المستوى العالمي".

التفاصيل…

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