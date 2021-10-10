إنجاز بيج رامي وعودة عامر مُنيب.. الأكثر بحثًا في مصر

اهتم المصريون بعدد من الموضوعات التي وضعوها على رأس اهتماماتهم في عمليات البحث على «جوجل»، حسبما أظهرت مؤشرات المُحرك الشهير، كان أبرزها لاعب كمال الأجسام المصري بيج رامي، الذي تُوج بلقب مستر أوليمبيا للعام الثاني على التوالي.

جاء بيج رامي، على رأس اهتمامات المصريين في عمليات البحث، عقب فوزه بلقب مسابقة مست أوليمبيا العالمية لكمال الأجسام، للمرة الثانية على التوالي، حيث أعلنت لجنة تحكيم المسابقة فوز البطل المصري، بعد أن دخل في منافسة قوية مع اللاعب الأمريكي براندون كوري، الذي يحمل لقب المسابقة عام 2019.

تجديد عقد رزاق سيسيه

كما نالت الأنباء التي تحدثت عن تجديد عقد نجم نادي الزمالك، اللاعب الإيفواري رزاق سيسيه، اهتمامًا واسعًا بين المصريين، حيث قالت تقارير إن إدارة النادي تُخطط من أجل التفاوض مع اللاعب الإيفواري لتجديد عقده مع الأبيض، خاصة وأن تعاقده ينتهي نهاية الموسم.

تصريحات إليسا

كما حازت تصريحات إليسا عن لبنان، على اهتمام واسع، بعد أن عبّرت عن انزعاجها للآوضاع التي آلت إليها لبنان، موجهة انتقادات لاذعة للسياسيين في بلادها، مطالبة بمحاكمتهم لما تسبببوا فيه في بلدها ـ حسب وصفها.

فلوس رحمة حسن

وحلّت الفنانة رحمة حسن، في صدارة الأكثر بحثًا على «جوجل» بعد تصريحاتها التي قالت فيها إن أحد المنتجين مدين لها بمبلغ مالي، ولم تحصل عليه منذ العام 2018، رغم مطالبتها له بدفعه لها أكثر من مرة، لكنه لم يستجب.

عودة عامر مُنيب

عاد اسم الفنان الراحل عامر منين، ليتصدر مؤشرات البحث من جديد، رغم رحيله منذ 10 سنوات، حيث أعادت ابنته مريم ذكراه من جديد بعد حفل خطبتها أمس في مدينة الجونة بالبحر الأحمر، وجرى تشغيل عدد من الأغاني لوالدها المطرب الراحل عامر منيب، الذي فارقها في طفولتها.