البابا تواضروس يستقبل عالم آثار إسباني

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عالم الآثار الإسباني فيسينتي باربا كولمينيرو الذي يعد كتاب عن التاريخ والآثار القبطية.

وأضاف القمص موسي إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان رسمي صدر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه رافق الضيف الإسباني خلال الزيارة في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى للأقباط الأرثوذكس بالعباسية مساء اليوم الأحد.