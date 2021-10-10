النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بـ«الشيوخ»: أتطلع للتعاون مع أعضاء اللجنة والوزيرة نيفين جامع.. والأولوية لما حدده الرئيس السيسي

قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة بمجلس الشيوخ، إنه يتطلع للتعاون مع أعضاء اللجنة بمجلس الشيوخ والزملاء فى لجنة الصناعة بمجلس النواب ومع وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع ، لمضاعفة حجم الاستثمارات القائمة ومضاعفة حجم الإنتاج والعمل على ابتكار افكار تسويقية جديدة تضمن خروج المنتج المصرى بالصورة المثلى والتواجد بقوة فى الأسواق العالمية والأولوية لما حدده الرئيس السيسي بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا

وأوضح رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها قريبا لمناقشة خطة العمل فى المرحلة المقبلة بما يتوافق مع خطط التنمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن بينها برنامج دعم الصادرات الذى يستهدف دعم المصدرين بمجموعة من الحوافز وكذلك دعم العلامة التجارية " صنع فى مصر" وفتح أسواق جديدة وخاصة السوق الأفريقية الواعدة مع العمل على تسهيل كل الإجراءات بما يضمن تدفق الصادرات المصرية لأسواق العالم.

وأشار النائب محمد حلاوة إلى أن استراتيجية الدولة المصرية تعتمد الوصول بالصادرات المصرية إلى حجم المائة مليار دولار من خلال مجموعة محددات أعلنها المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعضوية رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى والوزراء المعنيين، وفى مقدمتها تضافر كافة الجهات والوزارات لتحقيق الهدف الموضوع ومضاعفة حجم الاستثمارات القائمة وزيادة حجم الإنتاج بمعدلات مستمرة والعمل على ابتكار افكار تسويقية جديدة تضمن خروج المنتج المصرى والتواجد بقوة فى الأسواق العالمية.

وتابع رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على متابعة البرامج الخاصة بزيادة تصدير المنتجات التى لها ميزة تنافسية بالتوازي مع إجراءات الدولة لدعم المصدرين والإنتاج المحلي تعزيزًا لتعظيم شعار "صنع في مصر"، وتعظيم دور القطاع الصناعي الذي يساهم في نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية.

وأكد النائب محمد حلاوة إن الرئيس السيسي حدد هدفا عظيما لتحقيق صادرات بـ 100 مليار دولار برؤية واضحة لكل الاجهزة المسئولة، وذلك من أجل تسهيل كافة الاجراءات وتذليل المشاكل التي تواجههم ، من خلال رفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وزيادة فاعلية برامج رفع أعباء الصناعات، وزيادة فاعلية الاتفاقيات التي أبرمتها مصر مع الدول الخارجية، وتطوير البنية المؤسسية للتصدير ودعم الأنشطة المعلوماتية لخدمة الصادرات ، وفى الوقت نفسه ، دعم المصدرين، ورد المستحقات المتاخرة وصياغة برنامج رد أعباء الصادرات بالمتغيرات المحلية والعالمية والتغلب على مشكلات المصدرين، وتقديم المساعدة للمتعثرين منهم.

وأضاف النائب محمد حلاوة أن لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوغ ستتابع خلال المرحلة المقبلة الجهود المبذولة من أجل تشجيع الاستثمار، والعمل على توسيع القاعدة التصديرية للشركات المصدرة، وتوسيع أنشطتها، وكذلك متابعة المبادرات الستة التى أطلقتها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والقطاع المصرفى، من أجل السرعة فى رد الأعباء المتأخرة على المصدرين وتحفيزهم على التصدير وجذب استثمارات جديدة، ومتابعة مبادرات تسوية المستحقات لصغار المستثمرين ومبادرة تخصيص الأراضى والسداد النقدي بخصم 15%

واعتبر النائب أن اهتمام الدولة المصرية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يدعم بقوة هدف تحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات، مع تشجيع التحول نحو الصناعات ذات القيمة المضافة، من خلال التعاون مع شركاء التنمية في الحكومة والقطاع الخاص والوزراء المعنين ، بالإضافة إلى برامج تأهيل المصدرين الصغار والشركات المتوسطة المعنية بالتصدير، وذلك لتشجيع حركة التصدير على كل المستويات ومنها معارض الحرف التراثية والصناعات اليدوية للمرأة والأعمال السياحية التراثية.