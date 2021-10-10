الأحد 10 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الإفتاء» توضح حكم الشرع فى قضاء وقت الفراغ فى الألعاب الإلكترونية

الألعاب الإلكترونية
الألعاب الإلكترونية

 ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر البث المباشر، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من سائل يقول: لدى وقت فراغ واقضيه في الألعاب الإلكترونية فما حكم الشرع في ذلك؟ 
من جانبها، قالت الدار، إن اللعب جائز بشروط وهى: أن لا يشتمل على ضرر بإنسان أو حيوان، فإن ترتب على اللعب ضرر فهو حرام، و أن لا يشغل عن صلاة الفريضة وتحمل المسئولية وكل ما هو واجب مؤقت يخرج وقته باللعب، وإلا كان حرامًا.
وأضافت الدار، أن من بين تلك الشروط إلا يشتمل على محرم في نفسه؛ كالحلف الكاذب، والسباب واللعن، أو تكون نفس اللعبة تشتمل على طقوس تعبدية تخالف ثوابت الإسلام.
وتابعت الدار، أن لا يرتبط اللعب بمعاملة محرمة، فلا يرتبط بقمار أو غرر أو أكل لأموال الناس بالباطل، ومثال ذلك أن يتم دفع الأموال من اللاعبين والفائز يأخذها فهذا من المقامرة المحرمة.
وأكدت الدار أنه إذا توافرت في اللعب هذه الشروط بأن خلا من الضرر والانشغال عن الواجب، وخلا عن المحرم والمعاملات المنهي عنها- كان اللعب جائزًا، إلا أنه لا ينبغي عدم الإسراف فيه، فإن الإسراف في المباح قد يخرجه إلى الكراهة أو التحريم.

طريقة التواصل مع دار الإفتاء

وحددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، من داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر (107)، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.

البث المباشر حكم الشرع في الألعاب الإلكترونية دار الافتاء اللعب جائز بشروط صلاة الفريضة الحلف الكاذب ثوابت الإسلام طقوس تعبدية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

الأكثر قراءة

السيسى: يجب التوصل لاتفاق ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل السد الإثيوبى

ما الإجراء الذى سيتخذ ضد العاملين بـ«البترول» غير المطعمين بلقاح «كورونا»؟

ارتفاع درجة الحرارة.. الأرصاد توضح تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

في يوم الصحة النفسية.. علامات تدل على أنك مرهق عقليًا

ضبط وإحضار «حمو بيكا» بعد اتهامه ضرب صاحب محل بالإسكندرية

سلفا كير: رئيس وزراء إثيوبيا ليس فى وضع جيد للبت فى مفاوضات سد النهضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

العراق.. انتخابات مبكرة بدون مؤشرات مستقبلية

ماجدة الجندى

فى مديح الشهيد إبراهيم عبد التواب

عبدالوهاب داود

الشعرة الضائعة بين «الكلام» و«الحوار»

ماجد حبته

نيابة عامة بلا أوراق

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. أزمات متتالية

مؤمن المحمدي

أعظم مباراة فى الكاس

علي سعدة

حوار القيم النبيلة

د. منى حلمى

أنا قلبى دليلى قاللى ده أنور وجدى

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

«انحراف البوصلة الأخلاقية».. سر «الخلاف العلني» بين ميركل وبينيت بسبب فلسطين

سوريا: ارتفاع حصيلة القتلى جراء الاستهداف الإسرائيلي على مطار التيفور العسكري

زيارة الوداع .. ما التحديات التى تنتظر العلاقات الإسرائيلية الألمانية بعد "ميركل"؟