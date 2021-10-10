الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط ميكروباص من أعلى كوبري الساحل

سقوط سيارة فى النيل
سقوط سيارة فى النيل بعد اصطدامها بسور كوبرى الساحل بإمبابة

سقطت سيارة ميكروباص في مياه النيل بعد اصطدامها بسور كوبرى الساحل فى إمبابة، ما أدى لتحطمها، وانتقل رجال الأمن إلى مكان الواقعة لكشف ملابساتها.

تبحث فرق من المسطحات والإنقاذ النهرى عن ضحايا الحادث وسط تواجد 4 سيارات إسعاف بمحيط المكان لنقل أى مصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا بسقوط سيارة داخل النيل في منطقة إمبابة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وأشارت التحريات الأولية إلى أن عجلة القيادة اختلت من يد قائدها، ما أسفر عن انحرافها عن الطريق وسقوطها بالمياه.

وتواصل فرق الإنقاذ النهري جهودها لانتشال السيارة، والبحث عن أى ضحايا.

سيارة ميكروباص مياه النيل كوبري الساحل إمبابة رجال الامن

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وائل لطفي

منير

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