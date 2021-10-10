الأحد 10 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هيثم شاكر يطرح «صاحب الجمال» عبر يوتيوب

هيثم شاكر
هيثم شاكر

طرح الفنان هيثم شاكر، أغنيته الجديدة «صاحب الجمال»، عبر حسابه الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، على طريقة الفيديو لاريكس في شكل جديد ومختلف، خاصةً أنه يحتوى على مشاهد ولقطات فيديو كليب.

أغنية «صاحب الجمال»، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم.

وتعد أغنية «صاحب الجمال» هى خامس أغاني هيثم شاكر هذا العام، وذلك بعدما طرح عددًا من الأغانى السنجل، بداية من «كنت غلطة» على طريقة الديو مع هيثم نبيل، كلمات سارة سعيد وألحان هيثم نبيل وتوزيع حسين النجار، ثم «كل الأعذار كدابة»، كلمات: هاني صارو، ألحان: أحمد زعيم، منتج منفذ فادي صبحي، و«واقف على تكة»، كلمات أحمد حسن راؤول، توزيع وسام عبدالمنعم، وآخرها أغنية «مش عادية»، والتي تعد رابع أغانيه مع هيثم شاكر، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبدالمنعم، ومكساج وماستر هانى محروس، وجيتار مصطفى نصر، وطبلة أحمد عيادي.

هاني حسين شاكر فيديو سعيد مصطفي بعد حساب منع كليب أغاني

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