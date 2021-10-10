الأحد 10 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة التضامن: زيادة تمويل مشروعات المرأة الريفية من 5 إلى 10 آلاف جنيه

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه ستتم زيادة تمويل مشروعات المرأة الريفية من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه.

جاء ذلك خلال إطلاق حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» من قرية أشمنت بمحافظة بني سويف، بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة، بحضور الدكتور محمد هاني جمال الدين محافظ بني سويف، عمرو عثمان مساعد الوزيرة ومدير صندوق مكافحة  وعلاج  الإدمان والتعاطي، صبرى عبد الحميد منسق مبادرة حياة كريمة.

وشهدت الوزيرة عرض "اسطبل عنتر" الذيه قدمته إحدى الجمعيات، في إطار حملة « بالوعي مصر بتتغير للأفضل»، كما تفقدت برامج "2 كفاية" لمواجهة الزيادة السكانية ومشروعات  التمكين الاقتصادي، والحضانات، ولا للزواج المبكر.

وأوضحت الوزيرة أن الحملة ستركز على "الزيادة السكانية والزواج المبكر والتمكين الاقتصادي للمرأة وتنمية الطفولة المبكرة"، بالإضافة إلى توجيه الأسر إلى أماكن توفير الخدمات، كما أنه من المتوقع أن يتعرف القائمين على الحملة على الأسباب الرئيسية للعزوف عن التقدم للحصول على بعض الخدمات من الأسر مثل استخدام وسيلة تنظيم الأسرة أو الحصول على فرصة عمل، أو إلحاق الأطفال بالحضانات ومن المتوقع وصول رسائل التوعية لأكثر من 15 ألف سيدة من السيدات  بالمحافظة في سن الإنجاب، والتي تتراوح أعمارهن من 18 إلى 45 سنة.

جدير بالذكر أن مشروع "2 كفاية" يستهدف الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من مشروع تكافل، مليون سيدة في عشر محافظات، وهى المحافظات الأكثر فقراً والأعلى في معدلات الخصوبة والتي تتمثل في محافظات البحيرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان، بالإضافة إلى حى الأسمرات والذى يتم بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وما يقرب من 108 جمعيات أهلية. 

وزيرة التضامن بني سويف صندوق وزيرة التضامن الاجتماعي محافظ بني سويف التضامن الاجتماعي الزيادة السكانية

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وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

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