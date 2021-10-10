باسم ياخور ينتهي من 80٪ من دوره في مسلسل «ليلة السقوط»

انتهى الفنان باسم ياخور من تصوير 80٪ من مشاهده في المسلسل الدرامي الملحمي الجديد “ليلة السقوط” والذي يشارك في بطولته أمام النجم طارق لطفي وصبا مبارك.

وقال باسم ياخور، لـ"الدستور"، إنه أوشك على الانتهاء من دوره بالكامل خلال أيام وأضاف انه متحمس جدا للعمل الذي وافق على المشاركة فيه دون أي تردد وأكد ان المسلسل يناقش قضية هامة من القضايا التي تشغل الرأي العام وهي التطرف والإرهاب الذي أثر بشكل كبير على معظم الدول.

وتوقع باسم ياخور أن يحظي العمل بنسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه، نافيًا علمه بميعاد عرض المسلسل مشيرا ان ذلك من اختصاص الشركة المنتجة للمسلسل.

ـ تفاصيل مسلسل «ليلة السقوط»

مسلسل “ليلة السقوط” تدور أحداثه في إطار سياسي اجتماعي، ويناقش إحدى القضايا المهمة التي تواجهها البلاد «التطرف والإرهاب»، من خلال قصة وأحداث حقيقية، حول «غزو داعش للموصل» وما جرى خلال 3 أعوام متتالية من إقامة الدول الإسلامية (داعش) بين العراق وسوريا ومعاناة العراقيون منذ 2014، عندما تمكن التنظيم من السيطرة على عدة مناطق في شمال وشرق مدينة الموصل بعد انسحاب قوات البيشمركة المفاجئ من تلك المناطق، والتى شهد جرائها هجرة العديد من أهالي تلك المناطق من الإيزيديين الذين تعرضوا لمذبحة راح ضحيتها آلاف، وبعد هذه المعركة تغيرت مجريات الحرب ضد داعش، حتى استطاعت قوات البيشمركة بعدها بفترة قليلة من استعادة تلك المناطق مثل سد الموصل بعد حصولها على دعم طيران التحالف الدولي.

ويلتزم صُنّاع العمل وعلى رأسهم المخرج السوري الكبير ناجي طعمي، والنجم طارق لطفي، بفرض قدر كبير من السرية على تفاصيل المسلسل وكواليس التصوير، وأي شئ يخص الأحداث، وذلك لمنع تسرب أي معلومات تخص السيناريو، ما يضمن تحقيق أكبر قدر ممكن من الإثارة والتشويق للجمهور.

وتم الانتهاء من 90٪ من العمل الملحمي الجديد في العراق، وتحديدا في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق ،وسوريا على أن يواصل فريق العمل التصوير خلال الأيام القادمة في مصر، تمهيدًا لعرضه في مطلع العام المقبل.

يجسد طارق لطفي، خلال أحداث المسلسل دور أحد قادة تنظيم داعش الإرهابي، الذي يُلقب بـ«الدباح» من شدة توحشه وقسوته وإجرامه، وتنتهى أحداث المسلسل بتحرير مدينة الموصل العراقية من سيطرة الدولة الإسلامية في العراق والشام، ومحاكمة «الدباح» الذى يجسده النجم طارق لطفى، بالإعدام شنقًا، وتحقيق النصر على "داعش" في 2017 باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد التي اجتاحها التنظيم 2014.

يشارك في بطولته بجانب النجم طارق لطفى نخبة كبيرة من الفنانين منهم صبا مبارك، كنده حنا، باسم ياخور، أحمد صيام، وعدد كبير من الفنانين السوريين والعراقيين.