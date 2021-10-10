الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«ضحكة لؤى» تثير غضب محافظ بورسعيد: «هاتوا مايك»

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

أثار سلوك طالب في الصف الأول الثانوي غضب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في أثناء تحيّة العلم بإحدى المدارس الثانوية في أول أيام العام الدراسي الجديد.

ضحكة لؤى تثير غضب محافظ بورسعيد

شاهد «الغضبان» طالبًا يدعى «لؤي» يضحك أثناء تحيّة العلم، فطلب من إدارة المدرسة ميكروفونًا وعنّف الطالب الذي ظهر عدم اهتمامه بتحية العلم وقيامه باللعب والضحك أثناء تحية علم مصر.

ووجّه المحافظ اللوم للطالب قائلاً: «لؤي طالب بيضحك ويهزر ويلعب مع زملائه أثناء تحية العلم، والمفروض إننا نقف ملتزمين وإحنا بنحيي بلدنا علشان في شهداء ضحوا بدمهم من أجل أننا والطلبة اللي زي لؤي نعيش».

وطالب المحافظ المُعلمين بتوعية الطلاب بأهمية تحية العلم لزرع الوطنية في قلوبهم وجعل حب الوطن جزءًا من شخصيتهم.

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وظهر محافظ بورسعيد غاضبًا مما قام به الطالب لؤي، وظل الطالب صامتًا وهو يستمع إلى كلمات المحافظ.

وحرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على حضور طابور الصباح وتحية العلم بين طالبات مدرسة بورسعيد الثانوية بنات، وذلك في أول يوم دراسي.

وأكد المحافظ أن لحظة تحية العلم تزرع في قلوب الطالبات الوطنية، وهو ما لا يتحقق بدون الانتظام في حضور المدرسة.

بورسعيد طالب طابور ضحكة لؤى محافظ بورسعيد تحي ة العلم عادل الغضبان العام الدراسى الجديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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