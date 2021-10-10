الأحد 10 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين: روسيا تحتفظ بمركز مرموق فى إنتاج الحبوب

بوتين
بوتين

قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن روسيا تحتفظ بمكانة مرموقة في مجال إنتاج الحبوب والمحاصيل الأخرى رغم وباء فيروس كورونا.

و حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية ، أشار بوتين، في تهنئته اليوم للعاملين في الزراعة والصناعة التحويلية بعيدهم المهني، إلى أنه تم تحقيق ذلك بفضل جهود المزارعين الروس وعملهم الدؤوب خلال السنوات الأخيرة.

ونوه "بوتين"، بالنزعة الإيجابية في مجالات تربية الحيوان وزراعة الكروم وإنتاج الخضروات، مؤكدًا أن القطاع الزراعي، هو أحد الأركان الرائدة في الاقتصاد الروسي، ويتطور بشكل ديناميكي مستخدمًا التكنولوجيات الحديثة المتقدمة، وتستطيع منتجاته المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية، مشددًا على أن السلطات الروسية ستواصل دعم القطاع الزراعي.

وعلى صعيد آخر، أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، أن روسيا ستنتج 150 مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك في»، بالإضافة إلى 300 مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك لايت» بنهاية العام الجاري.

وقال «ميدفيديف»، في مؤتمرٍ صحفي نقلته وكالة أنباء «تاس» الروسية، في نسختها الإنجليزية: «طرحنا بالفعل 94 مليون مجموعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، للتداول المدني، بما في ذلك ما يقرب من 50 مليون جرعة خلال الفترة من 1 أغسطس الماضي إلى 6 أكتوبر الجاري»، مشيرًا إلى أن روسيا تعمل على إنتاج اللقاحات بشكل كبير لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

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