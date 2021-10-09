السبت 09 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: 2.2 مليار دولار صادرات مصر للخليج خلال 7 أشهر

الصادرات
الصادرات

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لدول الخليج بلغت 2.281 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالى 2021، مقابل 2.6139 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 332.1 مليون دولار.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى المملكة السعودية جاءت فى المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجى من حيث قيمة الصادرات المصرية والتى بلغت 1.095 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 771.025 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 324.7 مليون دولار، يليها الإمارات بصادرات بلغت  730.8 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 مقابل 1.595 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 864.6 مليون دولار.

أضاف جهاز الإحصاء، أن صادرات مصر إلى البحرين ارتفعت لـ 189.043 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 مقابل 37.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 151.2 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات إلى الكويت لـ 167.1 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 مقابل 123.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 43.4 مليون دولار.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن تراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى 2.94 مليار دولار خلال شهر  يونيه 2021 مقابل 4.07 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدره 27.8٪.

وارتفعت قيمـة الصادرات بنسبـة 49.2٪ حيث بلغـت 3.61 مليار دولار خلال شهر يونيه  2021 مقابل 2.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (لدائن بأشكالها الأولية  بنسبة  78.0٪، ملابس جاهزة بنسبة 54.6 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 53.1٪، فواكه طازجه بنسبة 13.8٪).

الاحصاء صادرات مصر الخليج السعودية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

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