حبس عصابة تخصصت في سرقة السيارات بالإكراه بالتجمع الأول

قررت جهات التحقيق بالتجمع حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه بالتجمع الأول، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من أحد الأشخاص بتضرره من مجهولين يستقلان سيارة لقيام أحدهما بتهديده باستخدام فرد خرطوش "كان بحوزته" واستوليا منه على السيارة الخاصة به وهاتفي محمول - حال سيره بالسيارة بالمنطقة سكنه ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين، مقيمان بمحافظة القليوبية).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (بندقية خرطوش عدد من الطلقات النارية)، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة سيارات ومتعلقات المواطنين، كرهًا عنهم تحت تهديد الأسلحة النارية، وأقرا بقيامهما ببيع الهواتف المحمولة والسيارة لعميلهما "سيئ النية" (صاحب محل صيانة هواتف محمول ومقيم بذات العنوان) تم بإرشـادهما ضبط المتهَم وبحوزته السيارة و(3) هواتف محمولة، وأقر بعلمه بكونهم من متحصلات واقعه السرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.