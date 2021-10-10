بعد إشادة الأمم المتحدة.. تعرف على تحرك الدولة لتأهيل الشباب للقيادة

قالت الصفحة الرسمية لـ"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" بمصر، في منشور جديد لها، إن الحكومة المصرية تعمل على الاستثمار في شبابها عبر التزامها بعدد من الآليات الجديدة التي تعزز مشاركة الشباب بالأنشطة المختلفة، وجرت مشاركة المنشور مع الصفحة الرسمية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتابعت صفحة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر: "تعمل مصر على الاستثمار في شبابها، وتهدف الآليات الجديدة التي تعزز مشاركة الشباب مثل مؤتمرات الشباب والأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب وتعزيز إشراك الشباب في عملية التنمية".

ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي أظهرت الدولة المصرية حرصًا في دمج الشباب في القيادة وعملية اتخاذ القرار، وفيما يلي أبرز إجراءات الدولة في هذا الإطار.

مؤتمر الشباب الوطني

في عام 2016 دشن الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر الوطني الأول للشباب، ليكون جسرًا للتواصل بين الشباب والقيادة السياسية.

ومنذ هذا التاريخ انعقدت 8 مؤتمرات دورية للشباب، كان كل منها في محافظة مختلفة ليحظى الشباب من كل المحافظات بفرصة التعرف على مصر، بالإضافة إلى إنهاء المركزية في الفعاليات الهامة.

وانعقدت النسخة الأخيرة من مؤتمر الشباب الوطني في 2019، بمركز المنارة للمؤتمرات، وحضرها 1600 مدعو أغلبهم من الشباب.

منتدى شباب العالم

خلال المؤتمر الوطني للشباب الثالث الذي عقد بمدينة الإسماعيلية، عرض مجموعة من الشباب الحضور على الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة لإجراء حوار مع شباب العالم، وهو ما استجاب له الرئيس ليبدأ منتدى شباب العالم.

وانعقدت النسخة الأولى من منتدى شباب العالم في شرم الشيخ في نوفمبر 2017، وحضره 3200 مشارك من 113 دولة، وتمت مناقشة العديد من القضايا العالمية الهامة تحت شعار "نحن نحتاج للحديث".

وخرج المنتدى بالعديد من التوصيات التي عملت أجهزة الدولة على تنفيذها، وأعقب المنتدى نسختين أخريين في 2018 و2019.

الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب

كان من ضمن توجيهات المؤتمر الوطني الأول للشباب المنعقد في 2016 بمدينة شرم الشيخ، إنشاء أكاديمية وطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وهو ما استجاب له الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017 بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب والتي تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم.

وقامت الأكاديمية بتخريج ثلاث دفعات من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، ضمت 1500 شاب وفتاة، وفي طريقها لتخريج الدفعة الرابعة.

وتضم الأكاديمية عدة برامج منها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، والبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2015، وقبل إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب "البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة" ويعمل البرنامج على انشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كي تكون مؤهلة للعمل السياسي، والإداري، والمجتمعي بالدولة.

ويقوم التدريب في البرنامج على 3 محاور وهي العلوم السياسية والاستراتيجية، والعلوم الادارية وفن القيادة، والعلوم الاجتماعية والانسانية، ويحصل من يجتاز البرنامج على شهادة أكاديمية احترافية.

حركة المحافظين

في 2019 أصدرت القيادة السياسية حركة المحافظين الأخيرة، وظهر فيها تمثيل كبير للشباب، ضمت الحركة 39 قيادة جديدة ما بين المحافظين ونوابهم، وحظي الشباب بتمثيل بنسبة 60%، حيث حظي الشباب بمقعدي للمحافظين، بينما جاء نواب المحافظين الـ 23 الذين تم اختيارهم من الشباب.