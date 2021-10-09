جامعة حلوان تحتفل ببدء العام الجامعي الجديد

احتفلت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة ببدء العام الجامعي الجديد 2022/2021.

وأقامت الجامعة حفل استقبال كبير عقد بحضور النواب الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومجموعة من العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس ورئيس اتحاد الطلاب على السيد، بالإضافة إلى العديد من طلاب الجامعة.

جامعة حلوان

بدأ الاحتفال برفع العلم المصري وأعلام الكليات وعرض لتاريخ انشاء كليات جامعة حلوان وقام مسئولو الأسر بالجامعة باستقبال الطلاب و تعريفهم بالجامعة والكليات والأنشطة المختلفة التي يمكن أن يشاركوا فيها خلال العام الدراسي.

جامعة حلوان

ورحب الدكتور ممدوح مهدي بالطلاب الجدد والقدامى متمنيا لهم عامًا جامعيًا جديدًا ودعاهم إلي ممارسة الأنشطة داخل الجامعة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم والتسلح بالعلوم والمعارف لصقل مواهبهم وتنميتها، كما أكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة لتحقيق انتظام العملية التعليمية بصورة مستقرة مع بدء العام الجديد، في ظل خطة أعدتها الجامعة يتم متابعة تنفيذها بدقة مع نشر الجداول الدراسية على المواقع المختلفة وصفحات التواصل الاجتماعي للكليات حتى يتمكن الطلاب من متابعتها والانتظام في محاضراتهم.

جامعة حلوان

وفيما يتعلق بالمصروفات الدراسية أكد أن الجامعة تضع نصب أعينها مصلحة أبنائها الطلاب و خاصة الطلاب الراغبين فى الحصول على الدعم عن طريق صندوق التكافل الاجتماعى الذى يشمل جميع الحالات المستحقة للدعم على مستوى الجامعة علمًا بأنه تم توجيه ميزانية دعم الكتاب بالكامل إلى صندوق التكافل وعلى الطلاب المستحقين التوجه إلى إدارات رعاية الشباب بكلياتهم.

جامعة حلوان

وأشار إلى أن خطة الجامعة للعام الجديد تضع في الاعتبار المتغيرات المختلفة في ظل فيروس كورونا التي قد تؤثر فى حضور الطلاب إلى الجامعة ووضعت إدارة الجامعة العديد من الخطط للتعامل مع متغيرات أزمة فيروس كورونا المستجد، ورفع حالة الاستعدادات القصوى وتطبيق الإجراءات الوقائية المشددة كافة، بداية من بوابات الدخول وصولاً إلى المدرجات والقاعات الدراسية، إلى جانب تقليل كثافة الطلاب وتحقيق التباعد الاجتماعي وذلك بتناوب وتقسيم حضور الطلاب على أيام الأسبوع تبعًا لطبيعة الدراسة بالكليات النظرية والعملية.