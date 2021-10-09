«التخطيط»: مصر تعمل على الاستثمار في شبابها

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تعمل على الاستثمار في شبابها وتعزيز مشاركتهم فى عملية التنمية، وذلك وفق آليات جديدة للتأهيل والمشاركة، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، والبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادى، والمؤتمر الوطنى للشباب.

أضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير التنمية البشرية فى مصر للعام 2021 الذى تم إطلاقه تحت عنوان "التنمية حق للجميع : مصر المسيرة والمسار" أن السنوات الماضية شهدت إلتزامًا من جانب الدولة فى مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمى والسكن اللائق، مع التركيز على الأبعاد المتعلقة بالجودة والتنافسية بشكل خاص من خلال تبنى ثلاثة محاور كاملة فى استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 لقضايا الاستثمار فى البشر، محورين ضمن البعد الاجتماعى وهما الصحة والتعليم والتدريب، ومحور ضمن البعد الاقتصادى وهو المعرفة والابتكار والبحث العلمى.

أشارت إلى تبنى مصر لاستراتيجية وطنية شاملة لتمكين المرأة عام 2017 – كانت الأولى من نوعها، لتحقيق الادماج الكامل للمرأة، وقضاياها واحتياجاتها، وتعزيز أدوارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر تشريعاتها وسياساتها واستراتجياتها وجهودها التنفيذية.

وتابعت "على صعيد التمكين السياسى تجاوزت نسبة المشاركة الفعلية للمرأة فى العمل التشريعى ما حدده الدستور من حدود دنيا للحصة المخصصة لها، وهى تسير فى ذات الاتجاه فى العمل التنفيذي، كما شهد التمكين الاقتصادى تطورات مهمة فى مجالى ريادة المرأة للأعمال وخاصة متناهية الصغر والشمول بالخدمات المالية والمصرفية.

وفى التمكين الاجتماعى، أشارت إلى جهود سد الفجوة بين الجنسين فى التعليم ما قبل الجامعى وشهدت صحة المرأة تحسينات جذرية بدت جليًا فى ارتفاع معدل توقع العمر عند الميلاد وانخفاض معدل وفيات الأمهات،

كما بذلت مصر جهود مهمة فى تعزيز مسارات الحوكمة من خلال تفعيل نظم المتابعة والتقييم وتأهيل الكوادر، خاصة الشباب مع تعظيم مشاركتهم فى صنع القرار.