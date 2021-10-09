السبت 09 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مياه المنيا: حملات للتوعية بمبادرة «حياة كريمة» بقرية أبو قرقاص البلد

حملات للتوعية بمبادرة
حملات للتوعية بمبادرة حياة كريمة

صرح المهندس رجب السعيد محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، بأن إدارتي التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة نظمتا حملة توعية بقرية أبو قرقاص البلد ضمن الحملات التي تنفذها الشركة لتعريف المواطنين بأهمية المشروعات الجاري تنفيذها وتأثيرها الصحي والبيئي، وضرورة الحفاظ على تلك الاستثمارات التي تضخها الدولة في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي فيما يخص المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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حملات للتوعية بمبادرة حياة كريمة

وأضاف السعيد أن الحملة شملت توزيع كتب توعوية وعمل لقاءات مع الأهالي وعمل استبيانات لمعرفة المشكلات والعمل على حلها وتركيب قطع موفرة للمياه، كما قامت ادارة المشاركة بالشركة بعمل مسح ميداني للقرية ولقاء جماهيري مع اللجنة المجتمعية بالقرية حيث ان المكون التوعوي والمجتمعي مهم في التواصل مع المواطنين والتعريف بالمبادرة ونشر رسائل للتوعية تكون محددة وتستهدف جميع الفئات العمرية وتحقيق تأثير إيجابي لتغيير السلوكيات والممارسات الخاطئة في التعامل مع مياه الشرب والصرف الصحي.

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حملات للتوعية بمبادرة حياة كريمة

كما أكد استمرار العمل بكافة قرى المشروع على مستوى الخمس مراكز المستهدفة وهى مغاغة والعدوة ودير مواس وملوى وأبو قرقاص وتحقيق نسب إنجاز عالية.

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حملات للتوعية بمبادرة حياة كريمة

يذكر أن مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا كان قد عقد اجتماعا تناول  سرعة إنجاز أعمال المبادرة الرئاسية لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى "حياة  كريمة" بمراكز مغاغة والعدوة وأبو قرقاص وملوى ودير مواس وتخدم ١٩٢ قرية والتي تبلغ تكلفتها حوالى مليار ونصف وخطط وآليات العمل بالشركة خلال الفترة المقبلة 

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حملات للتوعية بمبادرة حياة كريمة

كما كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي قد استضافت ورشة عمل ضمن مديري عموم إدارات التدريب بالشركات التابعة للشركة القابضة ، وذلك في إطار أهمية تدريب العاملين والتأهيل لتجهيز كوادر قادرة على القيادة بأسس علمية ومهنية فى ظل المبادرة الرئاسية  "حياة كريمة" والتى تتطلب تطوير العمل داخل كافة المؤسسات والقطاعات المختلفة. 

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حملات للتوعية بمبادرة حياة كريمة

حملات للتوعية بمبادرة حياة كريمة
حملات للتوعية بمبادرة حياة كريمة
حملات للتوعية بمبادرة حياة كريمة
حملات للتوعية بمبادرة حياة كريمة
شركة مياه المنيا حملات للتوعية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة قرية أبوقرقاص البلد المهندس رجب السعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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