أبرز القطاعات التي يمولها البنك الإفريقي للتنمية في مصر

يعد البنك الأفريقي للتنمية أحد أهم شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، حيث تبلغ المحفظة الجارية للمشروعات المنفذة في مصر حوالي 365 مليون دولار تقريبًا، ويمول البنك حوالي 15 مشروعًا في عدد من القطاعات أبرزها قطاع ريادة الأعمال المياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى إدارة المخلفات الصناعية.

كما يعمل البنك الأفريقي للتنمية على دعم قدرات العاملين بالبرلمان، بالإضافة إلى تطوير المناطق العشوائية، ووقع البنك مع مصر عدد من الاتفاقيات التمويلية للمساهمة في عدد من المشروعات من بينها اتفاقية بقيمة 109 ملايين يورو لتمويل برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر(الأقصر) حيث تستفيد منها وزارة الإسكان، واتفاقية أخرى بقيمة 145 مليون يورو لتحسين عوامل الكفاءة والأمان بالسكك الحديدية تستفيد منها وزارة النقل.

وتعد مصر أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الإفريقي للتنمية، وتأتي المشروعات المصرية المنفذة مع البنك في إطار رؤية وزارة التعاون الدولي لوضع المواطنين في محور الاهتمام، وتنفيذ المشروعات الجارية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحسب ما ذكرته الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

الجدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي أطلقت مشاورات وطنية مع بنك التنمية الأفريقي لإعداد استراتيجية التعاون القطرية الجديدة للفترة من 2022/2026، وذلك استكمالاً لسلسلة المشاورات التي تديرها وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، لتحديث استراتيجيات التعاون مع شركاء التنمية للخمس سنوات المقبلة.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد التقت سولومون كواينور، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي للقطاع الخاص والبنية التحتية والتصنيع، ضمن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، حيث ناقشت علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات ومن بينها تصنيع اللقاحات وتصديرها لدول إفريقيا وكذا المشروعات الجاري تنفيذها وبحث أوجه التعاون المستقبلي بين مصر والبنك وسبل الاستفادة من الموارد المتاحة لدى البنك، كما تم التطرق إلى مناقشة واستعراض الاستعدادات الجارية لإعداد الاستراتيجية القطرية الجديدة.