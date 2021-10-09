خليفة بن زايد يعتمد المبادئ العشرة لدولة الإمارات للخمسين عاماً القادمة

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، قرارا باعتماد المبادئ العشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة للخمسين عاما القادمة، حيث ينص القرار على توجيه جميع الوزارات والجهات والأجهزة الحكومية الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات للالتزام بالمبادئ والاسترشاد بها في كافة توجهاتها وقراراتها، والعمل على تنفيذها عبر خططها واستراتيجياتها.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم السبت - أن المبادئ العشرة تمثل مرجعاً لجميع المؤسسات في دولة الإمارات لتعزيز أركان الاتحاد وبناء اقتصاد مستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهاراً، وتطوير علاقات إقليمية ودولية لتحقيق مصالح الدولة العليا ودعم أسس السلام والاستقرار.



وأوضحت أن المبادئ العشرة تتضمن تقوية الاتحاد من مؤسسات وتشريعات وصلاحيات وميزانيات، التركيز بشكل كامل خلال الفترة المقبلة على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، السياسة الخارجية لدولة الإمارات هي أداة لخدمة الأهداف الوطنية العليا وعلى رأسها المصالح الاقتصادية لدولة الإمارات، المحرك الرئيسي المستقبلي للنمو هو رأس المال البشري وتطوير التعليم واستقطاب المواهب، حسن الجوار أساس للاستقرار، ترسيخ السمعة العالمية لدولة الإمارات هي مهمة وطنية للمؤسسات كافة، التفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة الإمارات سيرسم حدودها التنموية والاقتصادية، منظومة القيم في دولة الإمارات ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح، المساعدات الإنسانية الخارجية لدولة الإمارات هي جزء لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب الأقل حظا ، الدعوة للسلم والسلام والمفاوضات والحوار لحل كافة الخلافات هو الأساس في السياسة الخارجية لدولة الإمارات.