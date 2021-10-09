رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر أكتوبر 2021

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر أكتوبر ٢٠٢١ من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى شهريًا على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل لرغبة المواطنين في دفع الفواتير الشهرية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات وموعد وطرق التسجيل ووسائل الدفع الإلكتروني التي اعتمدتها شركة الغاز الطبيعي لتخفيف عبء العملاء.



رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر أكتوبر ٢٠٢١

يبحث حاليا الملايين من عملاء شركة بتروتريد للغاز الطبيعي عن رابط الموقع الإلكتروني الذي تم تخصيصه لتسجيل قراءة العدادات المنزلية لمعرفة قيمة استهلاك الشهر الحالي وذلك باتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع الشركة من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار أيقونة تسجيل قراءة العداد

كتابة بيانات المتعاقد مع الشركة ( صاحب العداد) كاملة في الخانات المخصصة لذلك

كتابة مكان تركيب العداد بدقة ( حي، منطقة، شارع، عقار، دور، شقة)

تسجيل قراءة العداد في الخانات المخصصة لذلك بدقة

الضغط على زر الاستعلام

ظهور إجمالي قيمة الفاتورة المراد دفعها بالتفصيل



موعد وطرق تسجيل قراءة العدادات المنزلية

يستطيع الملايين من عملاء شركة بتروتريد للغاز الطبيعي الاستعلام عن إجمالي قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري وتسجيل قراءة العدادات المنزلية خلال الفترة من يوم 1 _ 15 من كل شهر كما يمكن السداد من يوم 6 إلى نهاية الشهر وقد وضعت الشركة عدة عقوبات المتخلفين عن الدفع مثل تطبيق غرامة أو قطع الخدمة ويمكن تسجيل القراءة بعدة طرق أبرزها :-

الموقع الإلكتروني للشركة

مندوبي الشركة

خدمة العملاء عبر الرقم 1122

تطبيقات الهاتف الذكي

أرقام خدمة IVR عبر 09000727 أو 5727

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رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر أكتوبر ٢٠٢١ ووسائل الدفع الإلكتروني جميعها وسائل أتاحتها الشركة لخدمة وراحة العملاء حيث يمكنهم دفع الفواتير الشهرية عبر شركات التحصيل الإلكتروني مثل فوري، بيي، مصاري، ممكن، ضامن، خدماتي، أمان، فوري كاش المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية بالإضافة إلى فروع مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي للبنوك و فودافون كاش وجميع تلك الوسائل متوفرة بجميع محافظات الجمهورية.