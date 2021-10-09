السبت 09 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تتوجه إلى إسرائيل فى زيارة وداع

المستشارة الألمانية
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

تتوجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى إسرائيل اليوم السبت في زيارة وداع تلتقي خلالها مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج ورئيس الوزراء نفتالي بينيت.
 

وتترك ميركل منصبها بمجرد تشكيل حكومة جديدة في ألمانيا بعد الانتخابات التي أجريت في سبتمبر الماضي. 

 

وكانت قد زارت بابا الفاتيكان يوم الخميس الماضي.
 

وكان من المقرر أن تقوم المستشارة الألمانية بزيارة إسرائيل في نهاية  أغسطس الماضي إلا أنه تم إلغاء الزيارة بسبب تصاعد الأحداث في أفغانستان.
 

وتعقد ميركل محادثات مع هرتسوج وبينيت غدا الأحد كما تلتقي مع وزير الخارجية يائير لابيد.
 

ومن بين القضايا التي ستبحثها ميركل مع المسؤولين الإسرائيليين البرنامج النووي الإيراني والعلاقات مع الفلسطينيين والعلاقات الثنائية.
 

وتلتقي ميركل مع الحكومة الإسرائيلية غدا الأحد وتضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري "ياد فاشيم" لضحايا محرقة اليهود الهولوكوست في القدس في حضور بينيت عصر الأحد.
 

وبعد غد الاثنين تعقد ميركل اجتماع دائرة مستديرة في القدس مع ممثلين عن معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، ومقرة تل أبيب، قبل العودة إلى ألمانيا.

 

وعلى صعيد آخر ، أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم  أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 10429 حالة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

 

وللمقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الجمعة الماضي 10118 إصابة. 

 

وسجل المعهد 86 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 73 وفاة يوم الجمعة الماضي.

 

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. 

 

كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة

إسرائيل ميركل انجيلا ميركل زيارة فى زيارة وجه الالمانى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية أنجيلا مستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المستشار المستشارة الألمانية نجيلا ميركل المستشارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

مصدر بـ«التعليم» يوضح تفاصيل انتهاء اليوم الدراسي 11 صباحًا

مواعيد حضور وانصراف الطلاب 2022 في العام الدراسي الجديد

خبر سار لمحمد صلاح قبل انطلاق مباراة منتخب مصر وليبيا

اليوم.. محاكمة طبيب وزوجته بتهمة استدارج وخطف وهتك عرض 6 قاصرات

تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 9-10-2021

«ريحة إخوانية عفنة».. تعليق الباز على إلقاء لقاحات كورونا فى الترعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تونس تستعيد ثوب التقدم خلال شهر انتصار مصر

د. بهي الدين مرسي

مصطلح "العالم الثالث".. أهو مسمى تنمَر أممي أم تصنيف سياسي؟

ثروت الخرباوي

مواجهة مشروع الإخوان بين الجد والهزل

ماجد حبته

الأقصى.. صلوات شيطانية!

عفاف السيد

عودة الروح

د.كريمة الحفناوى

لا للتنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة

سارة الشريف

هل حقًا يقود يائير لابيد سياسة خارجية مختلفة؟

إيهاب الملاح

الفريق الشاذلى.. سيرة قائد عسكرى فذ

صور

عمر مرموش يسجل هدف مصر الأول فى شباك ليبيا

الشوط الأول.. مباراة مصر وليبيا فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

المنتخب المصرى يخوض مرانه الأخير استعدادًا لليبيا فى تصفيات كأس العالم

محطة تل أبيب

المزيد

واصل أبو يوسف: إلغاء إسرائيل صلاة اليهود فى باحات الأقصى خطوة للوراء

إسرائيل تقصف مطارا عسكريا فى سوريا

أبو مازن يكلف مندوب فلسطين بالأمم المتحدة بالتحرك الفورى للتصدى لعدوان إسرائيل على الأقصى