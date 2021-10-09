المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تتوجه إلى إسرائيل فى زيارة وداع

تتوجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى إسرائيل اليوم السبت في زيارة وداع تلتقي خلالها مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج ورئيس الوزراء نفتالي بينيت.



وتترك ميركل منصبها بمجرد تشكيل حكومة جديدة في ألمانيا بعد الانتخابات التي أجريت في سبتمبر الماضي.

وكانت قد زارت بابا الفاتيكان يوم الخميس الماضي.



وكان من المقرر أن تقوم المستشارة الألمانية بزيارة إسرائيل في نهاية أغسطس الماضي إلا أنه تم إلغاء الزيارة بسبب تصاعد الأحداث في أفغانستان.



وتعقد ميركل محادثات مع هرتسوج وبينيت غدا الأحد كما تلتقي مع وزير الخارجية يائير لابيد.



ومن بين القضايا التي ستبحثها ميركل مع المسؤولين الإسرائيليين البرنامج النووي الإيراني والعلاقات مع الفلسطينيين والعلاقات الثنائية.



وتلتقي ميركل مع الحكومة الإسرائيلية غدا الأحد وتضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري "ياد فاشيم" لضحايا محرقة اليهود الهولوكوست في القدس في حضور بينيت عصر الأحد.



وبعد غد الاثنين تعقد ميركل اجتماع دائرة مستديرة في القدس مع ممثلين عن معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، ومقرة تل أبيب، قبل العودة إلى ألمانيا.

وعلى صعيد آخر ، أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 10429 حالة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وللمقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الجمعة الماضي 10118 إصابة.

وسجل المعهد 86 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 73 وفاة يوم الجمعة الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر.

كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة