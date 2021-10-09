السبت 09 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

الصحة تنشر أماكن تلقى لقاح فيروس كورونا لطلاب الجامعات بالدقهلية

لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن أماكن تلقي لقاح فيروس كورونا لطلاب الجامعات والمعاهد العليا (الحكومية والخاصة والأزهرية والأهلية) بمحافظة الدقهلية.

 

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه يمكن التوجه إلى أقرب مركز  شباب من ضمن 270 مركزًا تم تجهيزهم لتسجيل وتطعيم طلاب الجامعات، دون التسجيل مسبقًا قبل بدء العام الدراسي الجديد.

 

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن أماكن تلقي اللقاح لطلاب الجامعات في بقية المحافظات يمكن معرفتها عبر الموقع الالكتروني https://bit.ly/39SIatl. 

 

وكان قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 431 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 262043 حتى اليوم.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 811 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.

 

وقال مجاهد إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

 

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 310745 من ضمنهم 262043 حالة تم شفاؤها، و 17619 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

وزارة الصحة والسكان لقاح كورونا تطعيم طلاب الجامعات

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