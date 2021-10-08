«الاتصالات»: 112.28 مليون مشترك بالهاتف المحمول والثابت خلال أغسطس

كشفت أحدث تقارير مؤشرات قطاع الاتصالات، الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول والهاتف الثابت بلغ نحو 112.28 مليون مشترك بنهاية أغسطس 2021، مقارنة بنحو 106.25 مليون مشترك عن الفترة نفسها 2020، بزيادة سنوية بلغت 6.03 مليون مشترك، وبنمو شهري بلغ نحو 660 ألف مشترك بعد أن سجل نحو 111.62 مليون مشترك خلال يوليو السابق عليه.

إجمالي مشتركي الهاتف المحمول

وأشار التقرير، الذى تنفرد "الدستور" بالحصول على نسخة منه، إلى أن إجمالي أعداد مشتركي الهاتف المحمول بلغ نحو 101.20 مليون مشترك بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 96.19 مليون مشترك عن الفترة نفسها 2020، بزيادة سنوية بلغت 5.01 مليون مشترك بنسبة نمو سنويًا 5.21%، ونمو شهري نحو 0.42%، بعد أن سجل عدد المشتركين في يوليو السابق عليه نحو 100.78 مليون مشترك بزيادة بلغت نحو 420 ألف مشترك.

مؤشرات الهاتف المحمول أغسطس 2021

ونوه إلى أن معدل انتشار الهاتف المحمول بلغ نحو 98.20% بنهاية أغسطس 2021، مقارنة بنحو 95.05% عن نفس الفترة 2020، بمعدل نمو سنوي 3.15%، وبمعدل شهري 0.27% بعد أن سجل خلال يوليو السابق عليه نحو 97.94%.

مؤشرات قطاع الاتصالات في أغسطس

الخطوط

مشتركو الهاتف الثابت تقفز إلى 11 مليون مشترك

وبيّن أن إجمالي عدد خطوط التليفون الثابت بلغ نحو 11.08 مليون خط بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 10.06 مليون خط عن نفس الفترة عام 2020 بمعدل نمو سنوي بلغ 10.19% بزيادة بلغت 1.02 مليون مشترك، وبمعدل نمو شهري سجل 2.24% شهريًا، بزيادة نحو 240 ألف مشترك بعد أن سجل 10.84 مليون مشترك خلال أغسطس السابق عليه.

وبلغت السعة الحالية للسنترالات الأرضية نحو 25.24 مليون خط أرضي بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 25.23 مليون خط عن نفس الفترة عام 2020 بتغير سنوى 0.02%، وبمعدل نمو شهري 0.37%، بعد أن بلغت نحو 25.15 مليون خط أرضي يوليو .

مؤشرات قطاع الهاتف الثابت لشهر اغسطس

وأضاف التقرير أن معدل انتشار الهاتف الثابت بلغ نحو 7.96% بنهاية أغسطس 2021، مقارنة بنحو 7.73% عن نفس الفترة عام 2020، بمعدل تغير سنوي 0.22% وشهري 1.92%، بعد أن سجل خلال يوليو السابق عليه نحو 7.81%.

نوّه إلى أن عدد مشتركي التليفون الثابت في الحضر بلغ نحو 8.5 مليون خط بنهاية أغسطس ٢٠٢١، مقارنة بنحو 7.68 مليون خط عن نفس الفترة 2020، في حين بلغ عدد مشتركي التليفون الثابت في الريف نحو 2.58 مليون خط بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 2.34 مليون خط عن نفس الفترة عام ٢٠٢٠.

وأوضح أن عدد السنترالات بلغ 1511 سنترالًا، منها 1052 سنترالًا في الريف في حين استحوذ القطاع المنزلي عن نحو 89% من مشتركي الهاتف الثابت، تلاه القطاع التجاري بنحو 9%، وأخيرًا القطاع الحكومي بنحو 2% فقط من المشتركين.

مؤشرات قطاع الاتصالات

مؤشرات قطاع الهاتف المحمول