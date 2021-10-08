أمن الفيوم يضبط شابًا ضرب فتاة فى الشارع

تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم، من ضبط شاب تعدى بالضرب على فتاة وسط الشارع بمدينة الفيوم.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا يُفيد بورود إشارة من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بقيام شاب بالتعدى على فتاة بالضرب بالشارع بوسط مدينة الفيوم، وتم تحديد هويته والقبض عليه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يوضح الواقعة، حيث يقوم الشاب بالتعدى بالضرب على فتاة بالشارع بوسط مدينة الفيوم وتدخل المواطنين المتواجدين بالشارع وقاموا بنهر الشاب وإبعاده عن الفتاة بالقوة.